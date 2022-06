Unió de Pagesos reclama mesures per pal·liar la situació de crisi que pateixen les granges de conills, «amb preus per sota costos de producció i que s’ha vist agreujada pel fort augment del preu del pinso». En aquest sentit, l’organització agrària insisteix a reclamar al Departament d’Acció Climàtica un observatori de preus per al sector i adverteix «del perill que desaparegui a Catalunya» si prosperen iniciatives com la plantejada pel Ministeri d’Agricultura d’eliminar les gàbies a les explotacions.