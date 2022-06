Quan s’obre el període per fer la declaració de la renda, no només Hisenda fa campanya apel·lant a les obligacions impositives dels ciutadans. També ONGs i Església surten a la palestra per recordar-los que «un gest senzill i solidari» els permet decidir a què destinar el 0,7% dels seus impostos: si a fins socials o a la institució eclesiàstica, o fins i tot a tots dos sense que això impliqui pagar més impostos o que Hisenda torni menys quantitat de diners als contribuents.

Marcar o no marcar, aquesta és la qüestió. Quan es tracta del destí dels impostos, i malgrat que hi va haver intents que s’inclogués també una casella per donar suport a la ciència, la legislació espanyola només permet triar, a través d’una casella opcional a la declaració de la renda, si el contribuent vol destinar el 0,7% dels seus tributs a fins socials (organitzacions no governamentals), a l’Església, a tots dos o cap d’ells –en aquest cas els diners van a parar a les arques del Ministeri d’Hisenda. Buscar el convenciment Es tracta d’una simple «x» que se situa al punt de mira d’organitzacions no governamentals i de la institució eclesiàstica quan Hisenda dona la sortida. Més que una caça del vot indecís –que troba una solució equànime en marcar les dues opcions–, la meta és convèncer els que marquen una sola opció i, sobretot, els que deixen en blanc aquest apartat. A la Campanya de la Renda de l’any passat, la «x solidària» va assolir la xifra de 334 milions d’euros, tot i que encara hi ha un 45% de contribuents que no la fan servir en el moment d’omplir la seva declaració.