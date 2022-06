La farmacèutica nord-americana Johnson & Johnson ha anunciat que l’executiu hispà nord-americà Joaquín Duato, actual vicepresident del comitè executiu de la companyia, passarà a ocupar des del 3 de gener del 2022 el lloc de conseller delegat de la multinacional, en lloc d’Alex Gorsky.

Segons va explicar la companyia, a partir del 3 de gener Alex Gorsky serà president executiu Johnson & Johnson i Joaquín Duato, a més de convertir-se en el primer executiu de la multinacional, també serà nomenat com a membre del consell d’administració de la farmacèutica.

«Tinc la màxima confiança en el Joaquín per liderar Johnson & Johnson com el pròxim CEO de l’empresa», va afirmar Gorsky, que va destacar que al llarg dels més de 25 anys treballant junts, sempre ha demostrat la seva passió per resoldre complexos desafiaments mèdics i comercials.

«A més d’impulsar el creixement accelerat i la rendibilitat en els nostres negocis farmacèutics i de salut del consumidor, en el seu càrrec més recent de vicepresident del Comitè Executiu, el Joaquín va ajudar a guiar el nostre procés de planificació estratègica empresarial, que inclou els tres segments comercials de la companyia, i va ser responsable d’encapçalar una transformació tecnològica significativa en tota l’empresa durant l’any passat», va dir.

Germà i cosí d’Ana i de Nacho

Joaquín Duato, germà de la popular actriu Ana Duato i cosí del coreògraf Nacho Duato, va considerar «un honor» servir com el pròxim conseller delegat de Johnson & Johnson», va apuntar que l’empresa té una plataforma d’atenció mèdica inigualable.

«A mesura que el món continua enfrontant-se a importants desafiaments de salut, inclosa la pandèmia en curs, m’inspira l’oportunitat de Johnson & Johnson d’exercir un paper clau en la millora significativa de la trajectòria global de la salut humana», va dir.

Amb una trajectòria professional lligada durant més de tres dècades Johnson & Johnson, en què ha ocupat diferents posicions, la més recent la de vicepresident del comitè executiu des del 2018, la multinacional destaca que la doble nacionalitat espanyola i nord-americana brinda al directiu una profunda apreciació dels diversos pensaments i opinions.

«La nostra junta directiva s’ha involucrat en una acurada planificació de la successió a llarg termini, i l’anunci d’avui demostra la solidesa d’aquest procés, així com la nostra profunditat de talent a nivell de gestió executiva per impulsar la continuïtat del creixement i èxit de la companyia», va afirmar Anne Mulcahy, directora independent de J&J.

Respecte del nomenament de Duato, la directiva va destacar que «ha exercit un paper fonamental en la transformació del negoci farmacèutic de la companyia en una potència mundial», i remarca el profund compromís del directiu d’origen valencià amb la missió de l’empresa i la seva capacitat per liderar, col·laborar i crear valor de manera eficaç.

«Estem segurs que el Joaquín està excepcionalment qualificat i és la persona adequada per guiar Johnson & Johnson cap al futur», va dir.