Economia, economia i per damunt de tot l’economia. Aquesta ha sigut el clamor unànime i el missatge que ha filat el discurs dels diferents representants de l’empresariat català, conjurat aquest dijous a l’antiga Estació del Nord de Barcelona. Estaven (gairebé) tots, des de les petites empreses fins a les grans; des de les organitzacions proindependència fins a empresaris que públicament s’hi han manifestat en contra. De tots els sectors, des del comerç, a l’automòbil, passant per l’hostaleria, l’esport o la cultura. El crit del món dels negocis català s’ha expressat en aquesta ocasió com una sola veu: «Ja n’hi ha prou, centrem-nos en la recuperació».

Un doble ‘ja n’hi ha prou’, contra els actes vandàlics i els disturbis de grupuscles que han entelat gairebé dues setmanes de protestes per la llibertat d’expressió i la precarietat que tenalla els més joves per segona crisi consecutiva. I un ‘ja n’hi ha prou’ contra la crispació política que Catalunya arrossega des de ja fa anys i a favor del «diàleg» i els «consensos» per treballar per una sortida ràpida i el menys dolorosa possible a la crisi sense precedents que ha portat la pandèmia del coronavirus. El d’aquest dijous ha sigut el primer acte unitari de l’empresariat català per demanar una sortida a la inestabilitat viscuda en els últims dies, després dels actes vandàlics que han destrossat els aparadors (i la imatge) de la zona noble barcelonina. Fins ara les patronals, els gremis o les cambres de comerç havien reaccionat als esdeveniments i des dels seus respectius canals. Fins aquest dijous, quan les dues grans patronals catalanes, amb especial protagonisme de Foment del Treball, ha ordenat aquesta olla de grills i l’han convertit en un cor disciplinat per fer arribar el seu missatge a la ciutadania i, especialment, als partits polítics que han de formar el pròxim Govern de la Generalitat. «Comptin amb tots nosaltres, governin amb la prioritat d’aixecar l’economia i amb lleialtat institucional. Donin exemple de diàleg i pacte i no de l’excessiva confrontació que desgraciadament hem viscut en els últims temps», han sigut les últimes paraules del president de Foment, Josep Sánchez Llibre, en la clausura de l’acte.