El primer centre del Tech Barcelona dedicat íntegrament a un sol sector està a punt de materialitzar-se. Si bé aquesta associació tecnològica pretenia estrenar la seva estratègia d’especialització amb un espai dedicat exclusivament a les ‘fintech’, finalment serà la indústria de la salut i les ciències de la vida la primera a tenir un Pier –com bateja l’organisme els edificis que gestiona– per a ella sola. El Pier 07, tercer centre de l’associació, estarà situat a la Via Laietana de Barcelona, en un edifici propietat de Núñez i Navarro a tot just un quilòmetre dels altres dos espais que l’entitat ha aixecat perquè ‘start-ups’, grans empreses, inversors i altres figures del teixit innovador treballin en conjunt. En el Pier 01, el seu vaixell insígnia, conviuen ja 1.500 treballadors.

