El secretari general de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font, ha assegurat que l’Estat té «nul·la voluntat d’executar» les inversions promeses en infraestructures a Catalunya, en una entrevista a RAC-1 aquest dijous.

Ha assenyalat que un dels problemes és que no s’estan redactant els projectes per portar a terme les infraestructures i ha dit que «no fer els projectes és inacció política».

Aquesta falta de projectes redactats provoca que tot i que hi hagués els fons disponibles, no es podrien portar a terme i ha posat com a exemples el túnel de Montcada i Reixac (Barcelona) o el desdoblament de la via entre Vic (Barcelona) i Barcelona.

Ha assegurat que tot i que es decidís fer totes les obres pendents, es «tardaria deu anys» a poder realitzar-les, ja que és el termini habitual per poder redactar aquests projectes.

D’altra banda, ha apuntat que algunes de les obres que s’estan portant a terme, com el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), no serviran per millorar la capacitat de la xarxa de Rodalies.