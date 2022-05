L’empresariat català ha esclatat aquest dimarts contra la falta d’execució de les inversions compromeses en els Pressupostos Generals de l’Estat per a Catalunya. També els sindicats critiquen que l’autonomia catalana tingui el menor nivell d’inversió (proporcionalment al planificat) de tot l’Estat, la meitat del volum de recursos desplegats que a la mitjana de l’economia espanyola i cinc vegades per sota de l’invertit a Madrid. Els agents socials alerten del greuge per a la competitivitat de les companyies catalanes que suposa la falta de despesa pública en infraestructures i reclamen mecanismes per corregir automàticament aquesta falta d’inversió i que infraexecucions com les registrades en els últims anys no tornin a repetir-se.

