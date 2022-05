El turisme està considerat un dels principals motors econòmics de l’Alt Empordà i la seva gestió és clau en el desenvolupament sostenible del territori. Partint d’aquesta premissa, el Setmanari de l’Alt Empordà ha organitzat aquest dilluns, 30 de maig, la taula rodona 'Transformació del model turístic', amb el patrocini de CaixaBank i la col·laboració del Cercle Sport Figuerenc. L’acte ha estat conduït pel director editorial de L’Empordà, Carles Ayats, i ha reunit Ponç Feliu, director del Parc Natural de Cap de Creus; Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings i de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, i Eugeni Llos, director general de Peralada Resort i Bodega Peralada.

Els ponents han pogut donar el seu punt de vista sobre l’oferta de recursos turístics a l’Alt Empordà i la seva estratègia econòmica. També estava convidada Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, però ha excusat la seva assistència per motius professionals.

Carles Ayats, en la seva presentació, ha aportat la dada que el turisme suposa més del 70% del Producte Interior Brut a l’Alt Empordà. «Casa nostra és una de les principals zones turístiques de Catalunya», ha remarcat el director editorial de L’Empordà, just abans de llançar la primera pregunta als representants de la taula: «Com ha viscut el turisme el temps de pandèmia i en quin punt de partida ens trobem?».

El primer a intervenir ha estat Ponç Feliu, per fer una fotografia sobre com s’ha arribat, en aquests darrers dos anys, fins aquí. Ell ha dit que, abans de la crisi sanitària de la Covid-19, «molta gent no era conscient del que tenim a casa i, a causa de la pandèmia, ha tingut l’oportunitat de redescobrir el territori. Això ha provocat que hàgim de buscar solucions per fer conviure el turisme sostenible i l’excés de gent que massifica la natura». En aquest sentit, Ponç Feliu ha anotat que un entorn tan sensible i fràgil com la reserva integral de la Punta de Cap de Creus s’ha regulat per restringir els accessos. «La resposta ha estat positiva per a la gent local, el parc natural i els visitants», ha comentat.

Miquel Gotanegra ha posat sobre la taula una «problemàtica» que preocupa, avui, els empresaris del sector turístic: «Tenim, per sort, una forta demanda turística per a aquesta temporada, però tenim una dificultat per crear equips de treball. La falta de personal és un problema molt seriós, un dels més difícils que ens toca afrontar», ha dit Miquel Gotanegra. Per a ell, malgrat tot, el turisme a la comarca «té un futur extraordinari» perquè s’està fent una molt bona feina. Eugeni Llos ha defensat el turista de proximitat com el més fidel, però també ha dit que «no ens podem quedar aquí». «Hem de ser una destinació atractiva de qualitat, posant en valor el que tenim, donant a conèixer i venent millor els actius de l’Alt Empordà».

Per als tres ponents, el sector ha d'apostar per convertir l'Alt Empordà en una destinació de qualitat, per atraure un client que parli bé sobre la seva estada turística a la comarca. També han mencionat en diverses ocasions que la temporada no s'ha de centrar només en les campanyes de Setmana Santa i estiu, sinó que cal descentralitzar la temporalitat i fer que l'Alt Empordà sigui atractiu tot l'any. "La gent del territori hem de fer d'ambaixadors del nostre territori. Hem de pujar l'autoestima i creure en allò que tenim", ha afirmat Miquel Gotanegra. Una idea que ha reforçat Ponç Feliu amb una frase molt sintetitzada: "Falta que vinguin, ho vegin i ho expliquin". Eugeni Llos ha fet una observació a l'entorn de l'ocupació en el sector turístic i ha apuntat que cal acabar amb la precarietat laboral en el sector turístic, perquè repercuteix en el servei. "Hem de fer un canvi cap a la diferència i la sostenibilitat", ha dit.

Un cop ha finalitzat la taula rodona, Jaume Marín, expert en màrqueting i comunicació turística, ha iniciat una conferència molt interessant sobre la transformació del sector, titulada "Reptes del turisme per als pròxims anys". La paraula "canvi" ha estat, amb tota probabilitat, la més pronunciada pel ponent, el qual ha donat una sèrie de pautes per assolir els reptes d'aquest canvi: "L'única solució és transformar-nos i, per fer-ho, cal un turisme més selectiu i amb un nivell de despesa més alt i cal també una bona gestió dels fons europeus Next Generation". Per a ell, la innovació va lligada a la digitalització, a la venda directa com a nova forma de gestió, a la proactivitat en la captació de clients, a la sostenibilitat com a valor estratègic i a la reformulació del "sol i platja".

Jaume Marín alerta que el sector turístic, igual que la societat, ha d'estar preparada per adaptar-se a una nova realitat, que inclou la integració de la robòtica, la intel·ligència artificial, la biometria o les criptomonedes. Ha dit, a més, que els empresaris del sector turístic han de tenir present que també està canviant el perfil de turista, que cal donar oferta a les persones que viatgen amb la seva mascota, a aquelles altres que viatgen soles o a un model de família que ja no és només aquell compost per pare, mare i dos fills. "El luxe s'ha transformat en experiències úniques. Una posta de sol al Cap de Creus, estar en solitud, anar a un allotjament amb encant, el gambling, les cabanes, l'alimentació saludable... la gent vol coses diferents, vol experiències úniques", assegura l'expert en màrqueting.

Entre el públic, destacar la presència de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, la qual ha tancat l'acte amb un breu discurs. "Quan parlem de transformació de turisme hem de parlar també de transformació en general, social, digital, formativa, de governança... Crec que una de les coses més importants per arribar al repte turístic passa perquè el món privat i el món públic vagin de la mà", ha manifestat Agnès Lladó. I també ha enumerat algunes característiques que fan que l'Alt Empordà sigui una comarca "que ho té tot": "La comarca és autèntica, singular i creativa, però ens falta l'autoestima necessària per tirar endavant aquest repte".

A l'acte, hi han assistit el conseller delegat de Prensa Ibérica a Catalunya, Jordi Molet, i el director del Servei Territorial de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals de Territori, Pere Saló. També hi han anat el director d’Institucions i la gestora d’Empreses de Girona, en representació de CaixaBank, Ferran Llach i Roser Prats, respectivament, a més d’autoritats polítiques, com el senador i alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera; l’exalcaldessa de Figueres i exsecretaria general d’Empresa i Coneixemen, Marta Felip; l’exalcalde Joan Armangué, i el conseller comarcal i alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, entre molts altres. Per part dels professionals d’empreses turístiques, la representació al Cercle Sport també ha estat nombrosa, tant del món de l’hostaleria i l’allotjament com del comerç, l’oci i el lleure.