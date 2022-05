El sector del luxe recuperarà la facturació prepandèmia el primer semestre del 2022 a escala global i s’acostarà als 300 bilions d’euros, segons la previsió d’un estudi d’EAE Business School. De fet, els primers sis mesos de l’any ha experimentat una recuperació «sorprenentment ràpida», apunta la multinacional especialitzada en màrqueting i vendes Salesland.

Ariel Alonso, director de Salesland LATAM, ha destacat que la reactivació dels mercats ha superat fins i tot alguns sectors de consum domèstic. Especialistes de la multinacional han indicat que les noves conductes de consum i els desafiaments que s’imposen per a la indústria exigeixen que les marques adoptin una «postura estratègica» per adaptar-se a aquests nous temps.

Tendències per a la segona meitat de l’any

De cara a la segona meitat de l’any, l’omnicanalitat marcarà el rumb de la indústria. Les empreses del sector s’hauran d’adaptar a les estratègies i formats en aquest sentit, cada vegada més freqüents i necessaris. A més, hauran d’ampliar els formats comercials híbrids que vinculin l’entorn físic i el digital tenint en compte que, per al negoci, l’experiència en botiga i el tracte físic al client són dos dels pilars de referència.

Es pot destacar que, actualment, el 45% de les vendes de luxe són influïdes per accions digitals. I xarxes socials com Instagram o TikTok són algunes de les plataformes més utilitzades a l’hora de començar la presència virtual d’una marca.

Així mateix, les noves marques natives digitals, és a dir, marques que neixen directament en el món virtual, han aconseguit fer-se un lloc al mercat. «Aquest format permet crear una relació vertical directa amb el consumidor, sense mitjancers, i poden monitoritzar de forma més eficaç tot el ‘customer journey’ del client», destaca l’empresa.

Les companyies del sector també hauran de tenir consideració per la sostenibilitat ambiental, la inclusió o el no testatge en animals, tenint en compte que són valors referència per als consumidors de marques de luxe.

La Xina ha sigut un dels nous mercats que ha proliferat més en els últims anys en el sector del luxe. De fet, el nou competidor ha anat creixent i estenent-se tant que, el 2025, es preveu que representi «un volum del negoci pròxim a la meitat del total consum de luxe a escala mundial», afegeix