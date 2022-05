Els negocis independents recolzen les economies locals i fan servir un ecosistema de persones creatives que valoren la selecció i l’artesania per sobre de les ofertes del mercat massiu. Per dinamitzar-los, és necessari, d’una banda, que les marques independents siguin descobertes, arribin a més minoristes amb menys esforç, creïn productes que corresponguin a tendències i rebin el pagament en un curt termini. De l’altra, els detallistes han de proveir les seves botigues de productes i marques autèntiques que no ofereixen els gegants del comerç electrònic. Així, per oferir una solució global de venda majorista capaç d’inclinar la balança a favor dels independents i tornar-los el lloc que els correspon –el centre de les seves comunitats–, el 2019 va néixer Ankorstore, de la mà dels fundadors amb dècades d’experiència al comerç minorista i en la creació de ‘marketplaces’.

Consisteix en un ecosistema que aprofita les possibilitats de la tecnologia per crear una comunitat sòlida que reinventa la forma en què marques i els comerços es posen en contacte per treballar junts. D’aquesta manera, els 250.000 detallistes, floristes, cafeteries i altres botigues de concepte divers de tot Europa de la plataforma poden descobrir els productes de més de 20.000 marques, alhora que les marques poden mantenir relacions directes amb els detallistes, rebre el pagament en el moment de l’entrega i continuar abraçant la seva creativitat. Compta amb una selecció de marques autèntiques en categories com: llar i cuina, aliments i begudes, moda i accessoris, bellesa i benestar, nadons i nens, joieria, papereria i passatemps.

L’oficina a Espanya compleix ara 5 mesos a Espanya –hi va aterrar al gener–, però els seus serveis estan disponibles per a les botigues independents de 33 països d’Europa i el Regne Unit. Es converteix, d’aquesta manera, en l’ecosistema en línia més gran que connecti comerciants independents i marques de tot Europa i creï condicions que els permeten competir en la nova realitat comercial, en la qual han de trobar un buit entre grans superfícies i el comerç electrònic.

Els seus serveis busquen beneficiar les dues parts. Les marques, perquè guanyen visibilitat i compten amb un servei logístic àgil, i els comerços, que poden comprar un inventari únic, cuidat i fresc, beneficiar-se de terminis de pagament fins a 60 dies, fer comandes amb un import mínim de 100 euros i tenir un contacte directe amb més marques i amb menys esforç. De fet, Ankorstore va ser el primer marketplace B2B que va introduir una comanda mínima de 100 euros i terminis de pagament a 60 dies.

Gràcies a aquestes facilitats, en només dos anys, Ankorstore ha permès que prosperin marques i comerços independents i, al seu torn, tenir oficines a França, Alemanya, el Regne Unit, Països Baixos, Suècia i Espanya. A més, ha arribat a l’estatus d’‘unicorn’, que s’atorga a les companyies valorades en més de mil milions d’euros. De fet, en la seva última ronda d’inversió ha obtingut una valoració de 1.750 milions d’euros.

És hora de tornar al comerç minorista el seu ordre natural

És hora de tornar al comerç minorista el seu ordre naturalLa plataforma estrena recentment el seu ‘rebranding’ amb la missió de «Rewild Retail». Aquesta expressió –que en castellà significa ‘restaurar el comerç’– conceptualitza la raó de ser de la firma: «el concepte és senzill: restablir l’ordre natural i la bellesa d’un ecosistema que s’ha deteriorat perquè tothom pugui prosperar de nou», afirma Nicolas D’Audiffret, co CEO i cofundador d’Ankorstore.

En aquest marc, ha presentat un nou programa de beneficis que augmenta el marge dels detallistes quan compren a diverses marques. «Volem donar als detallistes la possibilitat de mantenir-se àgils i adaptar-se a les necessitats del mercat, especialment en aquests temps d’incertesa», explica D’Audiffret.

Per a això, «normalment, els descomptes es fan per volum, però hem decidit fer les coses d’una altra manera. El nostre programa de beneficis fa possible que els detallistes obtinguin els millors marges comprant més marques, en lloc de més volum,» explica D’Audiffret. I afegeix: «El descobriment de les marques i la diversitat de la seva oferta de productes és fonamental, per la qual cosa hem adaptat el nostre model de negoci en conseqüència i hem creat un canvi de paradigma en el món del comerç minorista».

Ankorstore ja està recolzant més de 12.000 comerciants i 1.600 marques a Espanya, entre elles Alan Bates Design. «Vam decidir entrar a Ankorstore principalment per les facilitats a l’hora de fer comandes. La nostra botiga té poc espai per a productes i existències i, amb Ankorstore, podem fer comandes baixes permetent-nos tenir una alta rotació de productes i més varietat dels productes.

Des d’aleshores, hem notat que a la nostra botiga acudeix una gran diversitat de clients, cada un interessant-se per diferents marques que adquirim a través de la plataforma», destaca Isabel Solé López-Pinto, fundadora d’Alan Bates Design, una marca catalana amb presència a Barcelona dedicada al disseny gràfic, el ‘branding’ i el disseny web.

A més d’aquest tipus de descomptes, Ankorstore treballa per ser una solució integral per als detallistes, des d’oferir recolzament per definir el model de negoci, o assessorament per trobar el lloc o la ciutat adequats per muntar la botiga o recolzament en la recerca de productes o en l’administració i finances. «Som una solució ‘tot en un’ amb la missió de revifar el comerç minorista i recolzar els detallistes en tots els fronts possibles, des de la creació del negoci fins a l’analítica de dades més avançada per vendre», destaca Nicolas Cohen, co CEO i cofundador.