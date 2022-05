Unió de Pagesos ha presentat un manifest per exigir més serveis al món rural i garantir l'equilibri territorial. En un acte a Pinós (Solsonès) han fet públic el comunicat 'Per viure dignament als pobles', on posen al punt de mira les necessitats especialment en l'atenció a la gent gran, als joves i relacionades amb la igualtat de gènere. Entre els punts que reclamen hi ha la necessitat de garantir atenció domiciliària a la gent gran al món rural, que no es tanquin escoles i que es promoguin escoles bressol públiques.

El sindicat ha organitzat una concentració a Pinós emmarcada en la campanya 'La pagesia diu prou' per denunciar "l'empitjorament" de les condicions de treball al camp i "l'estancament" de les polítiques adreçades a la pagesia. Al manifest també exigeixen facilitats als emprenedors al món rural per donar oportunitats de feina, afavorir l’accés a l’habitatge amb lloguers assequibles, més transport públic, bona cobertura telefònica i fibra òptica, més dotacions de cossos de seguretat i ajudes específiques al teixit comercial dels pobles. El sindicat subratlla que cal fomentar la perspectiva de gènere a la pagesia per generar canvis de rols i relacionals entre gèneres i per evitar l'èxode rural juvenil, especialment femení. Segons Unió de Pagesos del 2009 al 2020 s'ha perdut 5.867 explotacions agràries a Catalunya. El sindicat assenyala l'envelliment dels actius agraris al país, amb el 40% dels caps d'explotació amb 65 anys o més.