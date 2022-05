Internet, que no ha deixat d'evolucionar en les últimes tres dècades, ha entrat en una nova era. La Web 3, nom d'aquesta fase, estarà marcada una descentralització i una democratització de la xarxa que serà possible gràcies a la tecnologia ‘blockchain’ – cadena de blocs -, que permetrà als usuaris posseir valors digitals i transferir-los sense la necessitat d'intermediaris. Les criptomonedes, que ja posseeixen el 12% dels espanyols; el metavers o els ‘tokens no fungibles’ (NFT), que ja formen part del Web 3, empren aquesta tecnologia per al seu funcionament.

Tal com va passar amb la Web 2.0, aquesta nova evolució de la xarxa portarà amb si la necessitat de nous perfils professionals. L'aplicació del ‘blockchain’ afectarà múltiples sectors com el de les finances, l'energia, l'atenció sanitària, l'immobiliari o l'administració pública, entre altres. De fet, segons Linkedin, en 2020 una de les habilitats més demandades va ser el coneixement en ‘blockchain’. La formació és, com sempre, el punt de partida per a aprofundir en el desenvolupament del sector i aconseguir professionals qualificats que treballin en això. L'Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) de Barcelona, en col·laboració amb KPMG, llançarà el pròxim curs la primera edició del Màster Virtual Assets & Blockchain, una formació integral en aquesta nova tecnologia amb un equip docent especialitzat format per professionals del sector. “A l'hora de treballar amb noves tecnologies com és el món dels Virtual Assets és necessari tenir en compte aspectes com la regulació, la seguretat i control necessaris per a gestionar les claus que custodien els criptoactius, la tecnologia subjacent de cada 'blockchain' i la seva escalabilitat, els diferents tipus d'actius virtuals i quins són els seus propòsits, que avantatges pot aportar el blockchain enfront del model tradicional, etc.”, assegura Angel Quesada, CEO i fundador de Onyze, a més de professor del màster de ENTI. Quines habilitats adquirirà l'alumne amb el màster en ‘blockchain’? El Màster Virtual Assets & Blockchain treballa des d'una triple perspectiva: la tecnològica, l'economicofinancera i la reguladora. Gràcies a tot això, els alumnes del curs podran obtenir una visió global d'aquesta nova tecnologia i adquirir les competències necessàries per a poder especialitzar-se en un sector emergent que revolucionarà el món. “El nou màster Blockchain de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives ofereix un enfocament integral de la tecnologia Blockchain de la mà d'experts i professionals que treballen en el dia a dia amb aquesta tecnologia. L'alumne aprendrà des de zero sobre el ‘blockchain’ i els criptoactius en una formació que combina tant classes pràctiques i teòriques”, apunta Álvaro Casado, Digital Assets de la signatura KPMG i també professor del màster de ENTI. Per a aconseguir l'objectiu, Enti i KPMG han desenvolupat un programa que treballa els aspectes més essencials del ‘blockchain’. Quines capacitats adquirirà l'alumne una vegada finalitzi el màster? Entendrà el funcionament tecnològic del ‘blockchain’ i les seves xarxes, així com els diferents algorismes de consens.

Entendrà el funcionament de Bitcoin o Ethereum i el per què han suposat una disrupció.

Aprendrà l'organització i les funcionalitats de les organitzacions descentralitzades, comprenent el sistema de governança de les ‘DAO’ (Decentralized Autonomous Organization) i el paper que juguen els ‘token’ en aquestes organitzacions.

A més, els alumnes també aprendran totes les novetats reguladores del sector cripto i comprendran la importància de l'evolució en la regulació per a incloure criptoactius en l'estratègia empresarial. Quines sortides professionals ofereix un màster en ‘blockchain’? Amb la irrupció del ‘blockchain’ en les empreses i l'extensió del seu ús estan sorgint nous perfils que han de ser capaços de definir la relació entre la companyia i les xarxes ‘blockchain’ com Ethereum. Tot això des d'un punt de vista de negoci, operatiu, legal o regulador. Quines sortides professionals ofereix una formació especialitzada en ‘blockchain’? Blockchain Analyst

Blockchain Project Manager

Blockchain Product Owner

Consultor Blockchain

Consultor d'Innovació

Responsable d'Innovació en Empresa

Expert en Nous Mercats de Valors

Fundador de startups / projectes Blockchain

Advisor d'empreses / projectes Blockchain

Especialització en tecnologia blockchain i smart contracts per a assessor legal “A mesura que les grans companyies vagin adoptant aquesta tecnologia, els professionals hauran de ser capaços d'entendre les implicacions d'operar en models molt més oberts, tant des del punt de vista de generació d'ingressos com des de la gestió de riscos associats”, assegura Casado. Quin paper jugaran el ‘blockchain’ i els criptoactius en la Web 3? ENTI i KPMG oferiran el webinar “El rol del ‘blockchain’ i els criptoactivos en la Web 3” el pròxim 31 de maig a les 19 h. Aquesta formació, a càrrec de Jorge Antolinez i Julio Ferrón, experts en ‘blockchain’ i el sector cripto de KPMG, explicarà durant aproximadament una hora la revolució que suposa la Web 3 i com les xarxes ‘blockchain’ permetran definir nous casos d'ús en entorns digitals, en els quals la transferència de valor a través dels criptoactivos serà clau. “Un dels aspectes més visibles del desenvolupament de web3 es materialitza en els diferents metaversos que estan desenvolupant-se (ja siguin descentralitzats o no). Estem encara en una fase molt primerenca, queda molt camí per recórrer, però sens dubte la capacitat d'intercanviar valor en aquesta nova internet suposarà l'aparició d'oportunitats de negoci”, apunta Carlos Matilla, Chief Business Officer ioBuilders i professor del màster de ENTI. Per a poder assistir a la sessió és imprescindible apuntar-se a través del formulari d'aquest enllaç. Estudiar ‘blockchain’ en un centre capdavanter de Barcelona La Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) és un centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB) i un referent en la formació superior en noves tecnologies. Des de l'any 2013, el centre adscrit a la UB ha format a centenars d'especialistes del sector de l'oci digital, amb un equip docent format per professionals en actiu que donen als estudiants una visió actualitzada del que succeeix en el món empresarial. En la seva trajectòria, i apostant per connectar els seus estudis a la xarxa empresarial, ENTI s'ha vinculat amb moltes empreses i professionals del sector TIC de Barcelona. Tot això ha permès abordar amb confiança nous plans d'estudi en el camp de la ciberseguretat i dels ‘virtual assets’ al costat d'empreses líders com KPMG, ‘partner’ acadèmic de ENTI. La dedicació a l'alumne, un equipament de primera línia i l'especialització dels seus programes també els consoliden com una opció de referència per a aquesta mena de formacions. Vols conèixer més sobre el Màster Virtual Assets & Blockchain? Trobaràs més informació en la seva pàgina web.