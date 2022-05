La campanya de la renda 2021 va arrencar el dimecres 6 d’abril. Des d’aquell dia es pot presentar la declaració d’impostos de l’exercici 2021, amb terminis diferents segons el canal que s’utilitzi per presentar-la. El termini per presentar-la conclou el 30 de juny. Aquelles dones treballadores que cotitzen a la Seguretat Social tenen un ajut en el cas de tenir fills menors de tres anys que poden rebre a través de la declaració de la renda o que poden rebre mensualment de manera anticipada si així ho sol·liciten.

La deducció per maternitat de l’IRPF pot ser sol·licitada per aquelles dones amb fills menors de tres anys, també per adopció o acolliment. En aquest cas, els tres anys es compten a partir de la data d’adopció o acolliment. No obstant això, per poder optar a la deducció per maternitat, a més, les dones han de dur a terme una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

A més, quan els dos progenitors són del mateix sexe, tots dos tenen dret a aplicar la deducció (també en el cas que els progenitors siguin dos homes). Tanmateix, poden optar a aquesta deducció aquells pares o tutors en cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia se li atribueixi de manera exclusiva.

No es té dret a la deducció de maternitat quan es rep una prestació o subsidi de desocupació o en cas d’excedència voluntària.

A quant ascendeix?

El màxim que es pot desgravar per maternitat són 1.200 euros anuals (100 euros al mes si es demana de manera anticipada), sempre que aquesta quantitat no superi el total de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de cada període impositiu posterior al naixement, adopció o acolliment del menor.

En realitat, a aquesta deducció se li poden sumar altres quantitats. Així, és possible incrementar la deducció fins a 1.000 euros anuals quan en l’exercici impositiu (és a dir, el 2021) la beneficiària ha pagat «despeses de custòdia» del fill menor de tres anys.

Les despeses de custòdia es refereixen a la preinscripció i matrícula en escoles bressol o centres d’educació infantil privats autoritzats (compte, perquè no tots els centres privats ho estan); la quota per assistència, en horari general i ampliat a centres d’educació infantil o guarderies i l’alimentació (la quota de menjador) en aquests centres. Aquestes quantitats han de referir-se a mesos complets i no poden tenir la consideració, per a la contribuent, de rendiments del treball en espècie exempts. Les contribuents no han de fer res per sol·licitar aquesta deducció addicional, popularment coneguda com a xec guarderia, ja que és la mateixa llar d’infants o centre d’educació infantil el responsable de presentar el model 233 de «Declaració informativa per despeses a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats», a Hisenda.

Altres deduccions

Cada comunitat autònoma té les seves pròpies deduccions addicionals per maternitat, que poden referir-se a les despeses d’estudis, compra de material escolar i altres qüestions. Aquestes deduccions poden ser universals, és a dir, sense tenir en compte la renda anual dels progenitors, o tenir com a requisit un límit màxim d’ingressos, com passa a Andalusia i Madrid.