El sector de les ‘apps’ d’entregues ultraràpides a domicili està en constant i vertiginosa reconfiguració. Si Gorillas anunciava dimarts que iniciava un procés de replegament de les seves inversions i començava a estudiar com traspassar la seva marca a Espanya per abandonar el mercat, aquest dimecres és el torn de Getir. La firma d’origen turc ha anunciat una retallada de plantilla del 14%, cosa que es tradueix en uns 4.500 treballadors a tot el món, al·legant l’«augment de la inflació i el deteriorament de les perspectives macroeconòmiques». Les xifres variaran segons el país, expliquen fonts de la companyia, que insisteixen que el seu procés d’expansió a Espanya continua.

L’assaig i error impulsat per milionàries injeccions de capital és la marca característica de les plataformes digitals. I Getir no ha sigut una excepció. La firma de les motxilles liles es dedica al repartiment de productes de supermercat a domicili, recolzant-se en una xarxa pròpia de súpers ‘fantasma’. Aquests serveixen de base d’operacions per als seus ‘riders’ i no venen directament al client. A Espanya operen des del setembre del 2021. El març d’aquest any va tancar una ronda de 700 milions d’euros, apujant així la seva valoració fins als 10.000 milions, i menys de tres mesos després anuncia una retallada de plantilla del 14%.

«En els plans de Getir no hi ha canvis relatius a donar servei als nou països on opera. En aquests temps difícils, ens comprometem a liderar el sector de l’entrega ultraràpida de què vam ser pioners fa set anys», afirmen des de la companyia. «També reduirem la despesa en inversions de màrqueting, promocions i expansió», afegeix.