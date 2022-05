A les portes d’una temporada que els experts consideren l’inici de la recuperació de paràmetres anteriors al 2020, el Setmanari de l’Alt Empordà posa a debat el futur del sector turístic a la comarca el pròxim dilluns dia 30 de maig, a partir de les 6 de la tarda. L’acte, que se celebra al Cercle Sport Figuerenc amb el títol «La Transformació del Model Turístic», abordarà com fer front als reptes de futur del sector a la comarca de l’Alt Empordà.

Hi participaran Montse Aguer, directora dels Museus Dalí; Ponç Feliu, director del Parc Natural de Cap de Creus; Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings i de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, i Eugeni Llos, director general de Peralada Resort i Bodega Peralada. Jaume Marín, expert en màrqueting i comunicació turística, farà la ponència final.

L’activitat compta amb el suport de Caixabank i la col·laboració del Cercle Sport Figuerenc.

Aquesta jornada a Figueres parteix de la necessitat de posar sobre la taula en quin punt es troba el sector turístic a la comarca i en el territori, però, sobretot, com treballa per transformar el seu futur atenent les noves necessitats i valors de la societat.

Montse Aguer - Directora dels Museus Dalí

Llicenciada en Filologia Catalana. El 1986, de la mà d'Antoni Pitxot, va conèixer Dalí a Torre Galatea. Directora dels museus i del Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala-Salvador Dalí, va ser comissària general de l'Any Dalí 2004. El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2012 ou nomenada Patrona del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia.

El 2015, el Patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí va nomenar-la nova directora dels museus, càrrec en què substituïa l'artista Antoni Pitxot. És responsable del Teatre-Museu de Figueres, de la Casa Museu de Portlligat i del Castell de Púbol. Comissària de diverses exposicions d'àmbit internacional, autora i coautora d'obres de referència del món dalinià.

Ponç Feliu - Director del Parc Natural del Cap de Creus

Biòleg, ambientòleg i Màster en Gestió Pública del Medi Ambient i Sostenibilitat. Ha estat molt vinculat a entitats naturalistes empordaneses i gironines des de petit, com la Iaeden, l'Apnae o l'Ateneu Naturalista. Ha escrit una desena de llibres sobre medi ambient, medi natural (en especial ornitologia) i també guies de descoberta d'espais naturals i diverses obres divulgatives. Ha organitzat campaments i camps de treball per a joves durant molts estius. En l'àmbit professional ha estat consultor ambiental des de l'any 2001 fins a 2011, quan va ocupar la plaça de director del Consorci del Ter fins a l'any 2020, a partir del qual és el director del Parc Natural del Cap de Creus. Ha viatjat a una vuitantena de països del món.

Miquel Gotanegra - President Càmpings Catalunya

Compta amb una trajectòria de més de 40 anys en el món turístic, treballant i gestionant empreses del sector. Prové d'una família d'hostalers amb una llarga tradició reconeguda. Va ser primer tinent d'alcalde de Roses i és director general del Grup Terraza; president de la Federació Catalana de Càmpings; president de l'Associació de Càmpings de Girona; president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà; president de l'associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus; i vicepresident de la patronal FOEG i de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines.

Ha dedicat tota la seva vida a impulsar el turisme des de diferents càrrecs institucionals, amb la innovació com a pilar bàsic dels seus projectes.

Eugeni Llos - Director Peralada Resort

Llicenciat i MBA per Esade, Màster CEMS i diplomat per la Stockholm School of Economics. La seva trajectòria professional s'inicia com a consultor de màrqueting durant els anys noranta. Vinculat al Grup Peralada des de fa més de trenta anys, va ser director de màrqueting de la seva Divisió de Vins fins al 2020. Des de llavors dirigeix el nou celler de Peralada, com també la totalitat del Peralada Resort, i continua formant part del Comitè de Direcció de la Divisió de Vins del Grup.

En l'actualitat, ocupa una de les vicepresidències de la Patronal Catalana del vi, l'Associació Vinícola Catalana, com també és vocal al Consell Regulador de la DO Empordà i a la Patronal del Cava AE Cava.

Jaume Martín - Consultor Turístic

Apassionat en la innovació i creació de productes memorables. Consultor, mentor i formador de destinacions i empreses turístiques. Professor a la Universitat de Girona i el CETT de Barcelona, i el Basque Culinary Center. Assessor en màrqueting a Basquetour. Coach facilitador certificat en Lego Srious Play. Reconegut com un dels 150 professionals més influent d'Espanya en el sector turístic. Durant més de 19 anys ha estat director de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, on ha obtingut reconeixements com el Silver Award. També ha estat director de màrqueting de PGA Golf Catalunya Resort i Empordà Golf Resort. Ha treballat a Escòcia com a responsable de comunicació i màrqueting d'esports a l'Scottish Sports Council.