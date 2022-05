Intel planeja construir «almenys» dues noves fàbriques de xips a Europa amb inversions futures que podrien arribar als 80.000 milions d’euros durant la pròxima dècada, segons han informat fonts de la companyia nord-americana.

Intel s’està associant amb els principals actors del sector de l’automoció i està destinant importants recursos a Europa per ajudar a impulsar la transició de fabricació de xips amb una tecnologia tradicional a una de més avançada.

La informació l’ha avançat el seu conseller delegat, Pat Gelsinger, en el seu discurs inaugural a IAA Mobility (al Saló de l’Automòbil) a la ciutat alemanya de Munic, i ha sigut complementada per Eamonn Sinnott, vicepresident de fabricació i operacions d’Intel i director general d’Intel Irlanda, que ha precisat que aquests 80.000 milions a Europa d’inversió prevista són addicionals als 5.500 milions previstos a Irlanda, segons fonts d’Intel.

El mercat de silici per a l’automoció es duplicarà a finals de la dècada fins arribar als 115.000 milions de dòlars (97.000 milions d’euros), aproximadament l’11% del que suposa tot el mercat del silici, segons la companyia.

Fàbrica ja a Irlanda

Per fer front a aquesta creixent demanda, Intel té previst construir noves instal·lacions de fàbriques de xips a Europa, apostar per la seva fàbrica d’Irlanda i llançar una divisió, anomenada «Intel Foundry Services Accelerator», que servirà per ajudar els seus clients en la transició de dissenys de xips d’automoció tradicionals a uns nodes més avançats.

Les instal·lacions d’Intel a Europa contribuiran que les cadenes de subministrament siguin més resistents i a l’objectiu de la Unió Europea (UE) de duplicar la seva participació en la fabricació mundial de xips, del 9% al 20% per al 2030.

Segons dades de l’Associació Europea de Proveïdors d’Automoció als quals al·ludeix el directiu d’Intel a Irlanda, la indústria de l’automoció és responsable del 37% de la demanda de semiconductors a Europa, en comparació amb una quota de demanda global del 10%, segons fonts d’Intel.

Des de 1989, quan Intel va començar a operar a Irlanda, la participació global d’Europa en la fabricació de semiconductors ha caigut del 44% a només el 9%, fins i tot quan la demanda de semiconductors continua creixent.