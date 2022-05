La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha advocat aquest dimecres per avançar en la compra centralitzada de productes estratègics –com l’energia, certs minerals o altres productes bàsics– a la Unió Europea, com a mecanisme per contribuir a frenar la inflació i preservar el creixement econòmic. També ha defensat l’objectiu de formar fons de pensions, d’àmbit europeu, amb forta capacitat inversora, com a instrument per avançar en l’autonomia estratègica de la Unió Europea.

Lagarde ha participat aquest dimecres en una important taula de debat en el Fòrum Econòmic Mundial, que celebra la seva 51è edició a Davos. Sota el lema, entre interrogants, ‘¿Unitat Europea en un món desordenat?’, a la taula de debat també han pres part els primers ministres d’Holanda, Mark Rutte; d’Irlanda, Micheál Martin i d’Eslovàquia, Eduard Heger, així com la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. El precedent de Sánchez «Quan veig dirigents europeus que parlen de polítiques comunes de compra de minerals, d’energia, penso que és una decisió fantàstica. Podem abordar accions conjuntes a l’hora de fer les nostres compres» ha dit Lagarde, en la qualitat de guardiana de l’estabilitat de preus que li confereix el seu càrrec de presidenta del BCE. No ha citat Lagarde cap dirigent en concret, però el cert que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha convertit aquesta proposta, que comparteix amb Portugal, Itàlia, Grècia, Bèlgica, o Romania, en un dels eixos de la política energètica comuna que Espanya vol per a la Unió Europea. Lagarde ha defensat que la Unió Europea ha d’adoptar una posició més ferma conforme amb la seva posició com a principal bloc comercial del món i, fent un símil amb la pràctica del futbol, ha proposat que Europa deixi de ser un simple «camp de joc» on juguen els altres, i construir «una nova selecció» que ha «de treure múscul» en defensa dels seus interessos avançant en la unitat i a les accions concertades, tal com s’ha exercitat en la resposta a la pandèmia i a la invasió russa d’Ucraïna. «La guerra ens ha mostrat com som de febles al ‘jugar tan oberts, però també ens ha permès prendre consciència de com som de poderosos si ens mantenim units», ha afirmat Lagarde, per a qui «quan treu múscul, Europa és una força increïble», tot i que la banquera central ha admès que Europa de vegades es marca (gols) en pròpia meta alentint processos i mirant objectius nacionals en comptes d’europeus. «Crec que estem en un moment en què Europa pot actuar com un formidable equip de jugadors al mateix temps que com a àrbitre», ha afegit amb referència al «formidable poder» d’Europa en múltiples camps com el comerç o la tecnologia, així com, prenent com a referència el Japó, en recursos de fons de pensions.