Durant l’assemblea general de l’Associació amb ports de creuers a la Mediterrània (Medcruise), que es va celebrar l’any 2019 a Antibes (França), es va acordar que la següent edició tindria lloc a la Costa Brava. La pandèmia va ajornar l’esdeveniment fins ara, quan Roses, Palamós i tota la Costa Brava es converteixen en la capital mediterrània dels creuers entre el 24 i el 27 de maig, en el marc de la 60a assemblea de Medcruise, un fet històric que situa la destinació en l’epicentre del sector.

L’esdeveniment es va confirmar definitivament aquest passat abril, en el marc de la fira Seatrade Cruise Global de Miami (Estats Units). A l’acte, hi van ser presents el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, la presidenta de Medcruise, Figen Ayan, i el vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Ports de la Generalitat, va participar en la fira internacional més important del món com a Ports of Catalonia, amb els ports de Palamós, Roses i la Ràpita, conjuntament amb les destinacions turístiques de la Costa Brava i les Terres de l’Ebre, i per primera vegada ho va fer amb en un estand propi.

Pere Vila ha agraït a l’associació Medcruise «l’oportunitat que brinda a la Costa Brava per consolidar els dos ports amb tràfic de creuers i la destinació turística, i projectar la marca Costa Brava Cruise Ports en el bell mig de la indústria creuerística internacional». Vila destaca els dos anys d’aturada de l’activitat a la costa gironina i posa l’accent amb «el retorn de l’activitat aquesta temporada amb rècords a la Costa Brava, amb seixanta-cinc escales previstes i uns seixanta mil passatgers d’arreu del Món que ajudaran a dinamitzar econòmicament la demarcació de Girona i Catalunya».

La presidenta de Medcruise, Figen Ayan, explica que «des del 1998 Ports de la Generalitat i Medcruise caminen junts en el sector creuerístic internacional». Ayan destaca la importància de l’Assemblea de la Costa Brava que «per primera vegada assolirà un rècord, el nombre més gran de companyies inscrites, un total de vint que participaran en l’esdeveniment i en els viatges de reconeixement del territori. Un èxit» ha remarcat, Ayan.

Jaume Dulsat destaca «les bones expectatives de l’activitat de creuers d’aquest any a la Costa Brava, ja que aquest any el 67% dels creuers que vindran a Palamós i Roses ho faran en temporada baixa, ajudant a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava. Pensem que són bones notícies i l’afluència de participants a la fira de Miami mostra que aquesta indústria s’està reactivant».

Aquest esdeveniment històric es complementa amb viatges de familiarització per a totes les companyies de creuers així com per a la premsa internacional del sector. D’aquesta manera, el territori es mostrarà a tots els socis de Medcruise que vulguin descobrir-lo.

Presents a la Seatrade de Miami

Ports of Catalonia ha estat present a la Seatrade Cruise Global 2022 de Miami amb estand propi. L’esdeveniment ha servit per a la promoció dels ports de Palamós, Roses i la Ràpita amb les marques Costa Brava Cruise Ports i Delta Ebre Port amb trobades amb les principals companyies i captació de noves línies de creuers per al futur.