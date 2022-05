El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, participa a Davos al Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per les sigles en anglès), el primer de caràcter presencial després de dos anys d’interrupció per la pandèmia. Després de participar en una taula de debat sobre el paper de la digitalització en l’objectiu de descarbonització i emissions zero, Álvarez-Pallete ha mantingut una breu trobada amb un grup de periodistes espanyols, el mateix dia en què el Consell de Ministres ha aprovat un pla d’ajudes per 12.250 milions d’euros per atraure inversions en microxips a Espanya.

-¿Com està transcorrent aquesta cimera de Davos?

-Molt intensa, com sempre a Davos, però és un Davos molt especial. Per primera vegada després de dos anys ens reunim físicament, i en els últims sis anys ha passat un Brexit, una pandèmia i una guerra a Ucraïna. És un Davos on moltes de les coses inesperades han passat i hi ha moltes preguntes i tots estem buscant respostes sobre què poden implicar totes aquestes coses en el futur.

-¿Comparteix l’optimisme en l’economia espanyola que ha expressat el president del Govern central a Davos?

-Nosaltres veiem que després de la pandèmia i del confinament, hi ha un rebot de l’economia. Ho veiem per les xarxes de les telecomunicacions. El trànsit de dades creix un 50% any rere any a tot Europa i, sens dubte, a Espanya. Haurem de veure quins són els impactes que tindrà el que està passant a Ucraïna sobre la inflació, els tipus d’interès, la cadena de valor, sobre la logística... haurem de monitoritzar-ho, però sí, si em pregunten si hi ha un rebot econòmic, n’hi ha.

-El president del Govern ha vingut a Davos amb l’objectiu de captar inversions en microxips. ¿Arriba Espanya a temps d’aquesta carrera o va endarrerida?

-¿Endarrerits? No necessàriament. M’explico: el que va passar durant el confinament i després amb la guerra d’Ucraïna fa que la cadena de valor, la globalització com la concebíem fins ara, estigui en qüestió. La relocalització de la producció dels béns més estratègics, com puguin ser els semiconductors, és la qüestió ara. Aquesta relocalització no es produeix en uns mesos, es produirà en un parell d’anys. Així que crec que sí que som a temps de crear condicions per portar inversions a Europa i a Espanya.

-¿Percep ganes en els gegants tecnològics per invertir a Espanya?

-Aquí jo sempre parlo del meu àmbit: i és que Espanya té la millor xarxa de fibra i de telecomunicacions d’Europa. I en aquest sentit tenim actius fonamentals per posar a sobre de la taula per portar inversions.

-¿Preveu Telefónica participar en el PERTE dels microxips que ha aprovat el Govern?

-No ho sé, n’haurem de veure les condicions. El que sí que sé és que qualsevol inversor que vulgui venir al nostre país té la millor estructura de telecomunicacions a la seva disposició, tant en fibra com en 5G.