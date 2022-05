L’acord al qual van arribar 140 països, en el marc de l’OCDE, per aplicar un impost mínim del 15% en l’impost de societats a les multinacionals retarda la seva aplicació un any fins al 2024. Així ho ha explicat el secretari general de l’organització de països desenvolupats OCDE, Mathias Cormann, durant la seva participació en una taula rodona sobre fiscalitat en el marc del Fòrum Econòmic Mundial (WEF per la seva sigla en anglès).

Cormann ha reconegut que l’organisme esperava poder avançar en l’acord subscrit l’octubre del 2021, avalat tant pel G-7 com pel G-20, de manera que pogués entrar en vigor el 2023. Alguns països com Espanya van avançar l’aplicació d’una imposició mínim del 15% en societats ja el 2022 a l’espera d’adaptar la legislació a l’acord multilateral que havia d’entrar en vigor el 2023. Aquest dimarts, a Davos, Cormann ha reconegut les dificultats i s’ha marcat un objectiu molt menys ambiciós: que els ministres de Finances del G-20 puguin arribar a un acord aquest mes de juliol en la reunió que s’ha de fer a Bali. A partir d’aquí, els països haurien d’adaptar les seves legislacions i això, segons el secretari general de l’OCDE, desplaça al 2024 l’aplicació de l’acord. A Europa, els ministres d’Economia i Finances de la UE, no obstant, segueixen endavant amb els treballs i esperen arribar a un acord sobre el tipus mínim de l’impost de societats del 15% el 17 de juny, en la que serà l’última trobada dels titulars d’Economia dels Vint-i-set sota presidència francesa de la UE, per a la qual cosa miraran de superar el veto de Polònia. El ministre francès d’Economia i Finances, Bruno Le Maire, va manifestar aquest dimarts a Brussel·les el seu «optimisme» per arribar a un acord el 17 de juny i va indicar que hi ha hagut converses i trobades «bilaterals» amb la ministra de Finances polonesa, Magdalena Rzeczkowska, i altres socis europeus. En relació amb el retard apuntat per Cormann, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, va indicar que la Comissió està «compromesa a aplicar a temps aquestes solucions» i va instar a «avançar tan ràpid com ens permeti el context internacional». «No en puc dir data però intentarem evitar tots els retards innecessaris», va afegir Dombrovskis.