Els ports de Palamós i Roses, els seus municipis i el conjunt de la destinació Costa Brava organitzen, per primer cop en la història de l’activitat de creuers, la 60a edició de l’Assemblea General de Medcruise, del 24 al 27 de maig amb més d’un centenar d’inscrits entre companyies de creuers, ports membres, empreses associades i premsa internacional.

La inauguració oficial de l’Assemblea té lloc, aquest dimarts 24 de maig, a l’Hostal de la Gavina de s’Agaró i és el pas a previ a dues intenses jornades, a través de les quals el sector tractarà temes cabdals del present i del seu futur desenvolupament, emmarcades en la lluita per la sostenibilitat, les noves tecnologies i l’arribada d’una nova generació de viatgers.

Així, dimecres es tracten els reptes als quals s’han enfrontat els ports Med els últims anys, les oportunitats creades per la pandèmia, l’adequació de les operacions i la cooperació amb les línies de creuers i altres grups d’interès. Seguirà el procés «Apte per a 55», per assolir que els 145 ports associats a Medcruise s’ajustin a l’objectiu de sostenibilitat. El paquet «Fit for 55» és un pas important cap a l’acceleració dels esforços de descarbonització de la UE.

Dijous es posarà damunt la taula el pla «MedCruise4ourPlanet: un enfocament holístic de la sostenibilitat». Les destinacions de creuers també difereixen en la mida, els arranjaments institucionals i la seva dependència del turisme sectorial. Això requereix un enfocament adaptat i solucions a mida. Durant la jornada es presenta «Mercy Ships» i es debat el repte de la digitalització i l’ús de dades fiables i consumibles per crear millors experiències dels clients.

Havent dinat es tractarà com diversificar els serveis en temps de crisi i com enfocar l’arribada de joves viatgers seguint la premissa que el 94% de la generació Z espera que les empreses prenguin una posició sobre qüestions socials importants i el 90% diuen que estan més disposats a comprar productes que consideren beneficiosos per a la societat.

L’Assemblea es complementa amb viatges de familiarització amb el territori a llocs com ara, Girona, Palamós, Roses, Cadaqués, Figueres, Pals, Peratallada, on els participants poden visitar poblacions, museus i les vinyes més apreciades de la demarcació, entre altres. L’objectiu és que visquin les mateixes experiències que els turistes de creuer i, a partir d’aquestes visites, captar noves companyies que vulguin portar els seus creuers als dos ports de la Costa Brava.