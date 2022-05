La pugna de Foment del Treball contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no cessa. La patronal catalana ha reclamat a la primera regidora de la capital catalana que «deixi d’anar contra el sector turístic» i ha criticat la seva «última ocurrència», voler limitar els creuers al port de la ciutat «perquè generen pol·lució i molèsties».

L’organització empresarial presidida per Josep Sánchez Llibre, que la mateixa alcaldessa considera un dels seus principals opositors, ha tornat a demanar que es deixi d’utilitzar políticament el sector i que no es caigui en contradiccions respecte als «reptes consensuats». També demana que s’admeti que Barcelona és una ciutat turística i que es tracta d’un dels sectors que competeix en els rànquings mundials amb altres ciutats importants.

Un manifest de la Comissió de Turisme de Foment apunta que les administracions i el sector privat estan d’acord que volen tenir un model més descentralitzat de turisme; que es potenciï el de més valor afegit, com el de congressos, fires, cultura o esport; que sigui cívic i respecti les normes de la ciutat, i que aposti per la sostenibilitat.

En aquest document, la patronal catalana afirma que els empresaris estan cansats de debats poc profunds i de «mantres» que són «totalment falsos». Foment ha destacat que les navilieres i el port treballen per reduir l’impacte ambiental dels creuers fins a aconseguir que en uns anys sigui neutre en carboni, amb l’ús de combustibles menys contaminants, de bateries elèctriques quan s’acostin al port o amb l’electrificació dels molls.

Inici i destí de molts creuers

Des de la patronal s’ha posat èmfasi que Barcelona és inici i destí de molts creuers, fet que té lloc en el 60% dels casos i fa que molts dels seus usuaris pernoctin alguns dies a la ciutat. L’alt poder adquisitiu que en general tenen aquests viatgers «genera una riquesa i un dinamisme per a l’economia de la ciutat i de la seva àrea metropolitana», assegura el manifest, que afegeix que la patronal vol que es generin més llocs de treball, que es distribueixi la riquesa i disminueixin les desigualtats socials.

«Per això sabem que les receptes que proposa l’alcaldessa de Barcelona no van en aquesta direcció. El decreixement ataca frontalment l’Estat del benestar i la distribució de la riquesa». Aquesta advertència també l’han posat sobre la taula entitats com el Cercle d’Economia.

Foment creu que per incrementar els sous en el sector és «bàsic» que vinguin turistes i no al revés». En definitiva, la patronal ha apostat per «gestionar» l’èxit d’una manera constructiva i treballar en els aspectes que es puguin millorar conjuntament amb les administracions i el sector per trobar les millors solucions.

La patronal catalana manté una dura pugna amb l’alcaldessa i el desembre passat, durant una reunió amb l’entitat, Foment li va fer arribar un catàleg de retrets i li va reclamar recuperar la Barcelona de l’«ambició i valentia» pels grans projectes.