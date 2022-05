Rakuten ha anunciat aquest dilluns l’inici d’una campanya comercial a Espanya basada en el reembors directe per compres, que vol reactivar la seva presència en el mercat. La mesura aspira segons fonts de l’empresa a «créixer agressivament a Espanya davant el ‘boom’ que viu el comerç electrònic, que augmenta gairebé el 15% interanual en facturació». L’ingrés obtingut es pot transferir al compte bancari dels membres del programa o a un compte de PayPal. El ‘cashback’ també es pot convertir en punts Rakuten amb un increment de valor del 20% i bescanviar-los per targetes regal, pel·lícules de Rakuten TV, ‘e-books’ i audiollibres de Kobo i crèdit de Viber. L’omnicanalitat arriba als descomptes i a les promocions ‘online’.

Els programes de fidelització sempre han sigut la gran carta d’èxit per a Rakuten al Japó i per això vol reproduir l’estratègia a Europa. Espanya ha de ser cap de pont i camp de proves. La idea és tornar en efectiu part de les compres realitzades a més de 700 botigues ‘online’. Normalment es retorna al comprador entre l’1% i el 8% de l’import de la compra en botigues ‘online’, com El Corte Inglés (inclòs el supermercat), AliExpress, Booking.com, La Redoute, MediaMarket, Fnac o Nike tot i que les bonificacions poden ser superiors en algunes webs. Els reemborsos es poden transferir al compte bancari dels usuaris o al seu compte PayPal.

La de Rakuten és una de les iniciatives promocionals més grans que es recorden. L’exemple de l’èxit del ‘black friday’ i del dia del solter d’AliExpress obre noves estratègies en un mercat que ja mou 55.000 milions d’euros a l’any a Espanya, segons la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC). Rakuten va desembarcar a Espanya el 2013, i la seva popularitat entre el gran públic va créixer arran del seu patrocini del FC Barcelona, que ha durat fins a aquest 2022. A Espanya també hi ha la seu de Rakuten TV per a Europa, que al seu torn també es troba en ràpida expansió, amb acords per exemple amb Orange.

Fins ara, comprant a través de Rakuten.es, els usuaris podien guanyar fins a un 30% en punts Rakuten i bescanviar-los per targetes regal, les últimes estrenes de cine a Rakuten TV, llibres a través de Kobo o crèdit en l’‘app’ de missatgeria Viber Out. Però ara, amb Rakuten els usuaris recuperaran diners de les seves compres, tornant fins a un 30% de l’import de la comanda en euros. Rakuten porta abonats gairebé 3.700 milions de dòlars de ‘cashback’ als seus usuaris als EUA.

Per accedir als descomptes i al retorn d’efectiu és necessari iniciar sessió o registrar-se a Rakuten.es. Es rep de tornada fins a un 30% de l’import total de la compra. Una vegada confirmada la transacció, l’usuari podrà retirar els diners al seu compte de PayPal o el seu compte bancari, o bé convertir-los en punts Rakuten amb un increment del valor del 20% per bescanviar-los per targetes regal i altres serveis de Rakuten. Si s’instal·la l’extensió de Rakuten al navegador, s’informa l’usuari del ‘cashback’ disponible.

El que va començar com un marketplace al Japó ha crescut fins a convertir-se en un grup divers de serveis ‘online’ «en constant evolució», va explicar en un comunicat Toby Otsuka, CEO de Rakuten Europa. «A l’introduir el ‘cashback’ a Europa, estem convençuts no només que atraurem més membres, sinó que els oferirem un sistema de recompenses més flexible que s’adapta als hàbits de compra», va opinar Otsuka.

L’estratègia a Espanya està inspirada en les pràctiques comercials seguides al Japó. En aquest cas, Rakuten va recompensar els seus membres amb més de 2,5 bilions de punts (un valor de 23.000 milions de dòlars). Atorgar punts a més d’efectiu és clau en aquest objectiu de fidelització.

Fundat a Tòquio el 1997 com un ‘marketplace’, Rakuten s’ha expandit per oferir serveis de comerç electrònic, tecnologia financera, contingut digital i comunicacions a aproximadament 1.600 milions de membres a tot el món. El Grupo Rakuten compta amb més de 28.000 empleats i opera a 30 països i regions. Les seves unitats de negoci ofereixen 14 serveis, disponibles en gairebé tots els països europeus. Amb la seu central de Rakuten Europa a Luxemburg i oficines a Londres, Dublín, París, Berlín, Barcelona i altres grans ciutats europees.