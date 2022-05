El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha assegurat que «a Espanya els impostos serveixen per finançar l’espionatge» en relació amb el cas Pegasus. Durant la presentació del pla de prevenció contra el frau fiscal, el titular d’Economia ha contraposat la funció de la hisenda catalana, la recaptació d’impostos o gestió d’avançaments de la qual serveixen «per enfortir el teixit social i materialitzar la solidaritat dels ciutadans, el fisc estatal les pràctiques del qual serveixen «per esquerdar el teixit social i per dissoldre un sistema polític que considera que ha sigut una democràcia imperfecta».

«Un Estat com l’espanyol, que destina recursos que obté dels seus contribuents per finançar activitats soterrades només per promoure vigilàncies injustificables i a interferir en processos electorals i polítics legítims, és un Estat les estructures del qual són profundament corruptes», ha criticat. És aquest un dels arguments que ha utilitzat per remarcar que «a ningú ha de sorprendre» que la majoria de catalans vulguin aquesta subjectes a les seves pròpies institucions.

Giró considera que és un Estat que utilitza els recursos dels ciutadans per convertir-se en «un ‘deep state’» i serveix interessos allunyats i enfrontats als ciutadans. Per tot això, el conseller d’Economia creu que no hauria d’estranyar ningú que molts catalans vulguin quedar-se al marge de tot això i que se sentin més còmodes i protegits quan estan a l’empara de les seves «pròpies estructures d’Estat».