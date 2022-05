Pocs convenis i amb increments salarials pobres, substancialment per sota de la inflació. Aquesta és la fotografia que dibuixen les dades actualitzades aquest dimarts pel Ministeri de Treball sobre l’evolució de la negociació col·lectiva a Espanya. Fins a l’abril els salaris pactats entre la patronal i els sindicats xifraven de mitjana un increment del 2,4%, només unes centèsimes més que un mes abans i substancialment lluny del 8,4% registrat per l’IPC aquell mateix mes. L’actualització d’aquestes dades coincideix amb el comitè executiu extraordinari de la CEOE, en què la patronal ratificarà que sigui cada una de les seves sectorials la que decideixi quant han de pujar els salaris i els remet una recomanació general del 3,5% per a aquest exercici.

L’actual espiral inflacionista s’està encruelint amb les butxaques dels treballadors. Des de l’abril del 2021 l’estadística de salaris per conveni col·lectiu revela increments inferiors als que registra l’IPC. És a dir, des de fa un any que els nous plecs de condicions laborals que firmen les patronals i els sindicats comporten, de mitjana, una pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors. De fet, només 2 de cada 10 treballadors coberts actualment per un conveni firmat aquest any han tingut increments superiors a la inflació subjacent, és a dir, restant de l’IPC l’impacte directe de l’energia.

Les cúpules de la patronal i els sindicats no van aconseguir arribar a un acord salarial que guiï la negociació col·lectiva per als pròxims tres anys. Aquest exercici, com a mínim, ja han donat per concloses les converses i aquesta falta d’un referent comú s’està notant en la firma de nous convenis. Aquesta està encallada, amb un volum de renovacions substancialment inferior al dels anys anteriors a la pandèmia. Actualment hi ha 5,3 milions d’assalariats coberts per un conveni col·lectiu en vigor, quan el 2019 aquesta xifra superava els 11 milions de treballadors. Segons dades de CCOO, un terç dels treballadors en actiu a Catalunya estan pendents de renovar el seu conveni col·lectiu i acumulen un o dos anys amb els sous congelats a causa d’això.

La CEOE aconsella un 3,5%

A falta d’un acord marc compartit entre la patronal i els sindicats, la CEOE ha reunit de manera extraordinària aquest dimarts al migdia el seu comitè executiu per ratificar un paquet de recomanacions a les empreses sobre com han d’evolucionar els salaris. EL PERIÓDICO ja va avançar la setmana passada que la directriu que la cúpula de CEOE traslladaria als seus associats és de llibertat a cada sector per prendre les seves pròpies decisions. És a dir, que cada territorial o sectorial decideixi les seves propostes d’increments en funció dels marges empresarials que tingui i de la correlació de forces amb els sindicats.

Com a marc general i sense que tingui caràcter de vinculant, la CEOE proposarà un increment del 3,5% per a aquest any, en la línia de l’última oferta que des de l’equip d’Antonio Garamendi es va traslladar als sindicats. Tot i que finalment l’acord no va ser possible amb CCOO i UGT, ja que des de les centrals van posar com a línia vermella la generalització de les clàusules de revisió salarial per blindar-se davant la incerta evolució de l’IPC. Una cosa que va rebutjar frontalment la patronal, atesa l’escalda de costos laborals que això prometia.