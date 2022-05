573 persones s'han convertit en milionàries al món des de l'inici de la covid-19, segons indica un informe d'Oxfam Intermón. Aquesta xifra suposa un nou milmilionari cada 30 hores. Per contra, Oxfam assegura que es preveu que a finals d'aquest any 263 milions de persones més puguin caure en la pobresa extrema: un milió de persones més cada 33 hores. Segons l'organisme, el nombre de milmilionaris a l'Estat també ha augmentat des del començament de la pandèmia. Hi ha quatre nous milmilionaris, mentre que la riquesa dels que ja ho eren abans de la pandèmia ha crescut a un ritme de 6,8 milions d'euros al dia.

Segons Oxfam, la riquesa total que acumulen en l'actualitat aquests milmilionaris arreu del món equival al 13,9% del PIB mundial i s'ha triplicat des de l'any 2000, quan suposava el 4,4%. L'informe també apunta que les empreses de sectors com l'energètic, l'alimentari i el farmacèutic estan aconseguint "beneficis sense precedents". Les fortunes dels milmilionaris dels sectors de l'alimentació i l'energia s'han incrementat en 453.000 milions de dòlars durant els dos darrers anys, cosa que equival a mil milions cada dos dies, segons Oxfam. De fet, l'organització apunta que han sorgit en aquest mateix període 62 nous milmilionaris en el sector de l'alimentació.