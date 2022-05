L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries compleix enguany el quart de segle d’existència com a espai divulgatiu d’una activitat industrial que és exemple de sostenibilitat energètica. Per això no va ser cap casualitat que, dimecres passat, l’Ajuntament escollís aquest espai per a presentar el Pla estratègic de transició energètica, redactat per la consultora empordanesa Baldrich & Munitz i que ha estat coordinat per Marc Grijalvo.

La voluntat municipal és la d’accelerar la seva realització «molt abans del 2030», segons l’alcalde Salvi Güell. El Pla ha estat elaborat a partir d’un treball de participació ciutadana que ha desembocat en sis línies estratègiques i quaranta-cinc programes concrets d’actuació amb la voluntat «d’accentuar la competitivitat del territori», segons manifesta Marc Grijalvo. L’Ajuntament ha emmarcat «aquest full de ruta dins la promoció econòmica del municipi, ens tocarà entre tots tirar-ho endavant», destaca l’alcalde.

A curt termini, un dels grans objectius de l’Ajuntament és presentar l’any vinent la candidatura de Castelló d’Empúries als fons europeus per a les destinacions turístiques sostenibles, la qual cosa ajudaria a accelerar l’aplicació dels eixos del nou Pla.

La regidora de Promoció Econòmica, Helena Solana, va detallar les accions de sostenibilitat dutes a terme fins ara a Castelló d’Empúries i Empuriabrava i les previsions a curt termini que formen part de les línies estratègiques del Pla, entre les quals hi ha «acompanyar les empreses locals cap a la transició energètica» amb un programa que «ha de posar ordre a totes les accions».

Per al consultor Marc Grijalvo, «la clau de volta està a fer que aquest procés acabi sent una eina de competitivitat territorial i que sigui un full de ruta de tot Castelló, governi qui governi». «Hem de generar l’energia que ens fa falta per ser autosuficients, amb un concepte de lògica responsable».

En el Pla, hi té un paper especial Empuriabrava per la seva configuració urbanística i, també, el polígon industrial El Pla, situat a la carretera de Sant Pere Pescador, dos espais amb moltes possibilitats de producció energètica.

Canviar normatives

El consistori haurà de posar fil a l’agulla per a resoldre diversos entrebancs que impossibiliten la instal·lació de sistemes de captació energètica, com ara la prohibició vigent de posar plaques solars al centre històric. «Esperàvem aquest Pla per a definir què i com es pot posar», reconeix l’alcalde Salvi Güell, per a qui les diferents propostes de grans instal·lacions de captació d’energia eòlica i solar previstes a la comarca «potser faran que el paisatge canviï, no ens hauria d’estranyar».

Sis línies estratègiques: «Cada castelloní es pot estalviar 1.800 euros a l’any»

El Pla estratègic de transició energètica de Castelló té sis línies estratègiques amb quaranta-cinc actuacions concretes. La primera d’elles afecta de ple a la governança des de l’administració local per tal d’assolir els objectius. La segona està basada en la recerca d’un turisme de zero emissions i que té en la declaració de Destinació de Turisme Sostenible el seu punt clau. En aquest mateix marc, fer d’Empuriabrava una marina sostenible té apartat propi, sobretot per les seves possibilitats d’acollir instal·lacions privades de captació energètica per la seva singularitat urbanística. La quarta línia se centra en el polígon El Pla com a paradigma de transició energètica d’un espai industrial. La cinquena és multisectorial, amb èmfasi en el món agrícola i la sisena està dedicada a l’empoderament ciutadà i empresarial. Si es fan bé les coses, «cada castelloní es pot estalviar 1.800 euros a l’any», segons Marc Grijalvo, a més de disminuir la petjada ambiental en el municipi.