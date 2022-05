Pau Castillo ha estat el guanyador del Premi Emprenedor 2022, amb Surcast. Aquest és un projecte que treballa amb tecnologia aplicada al territori, i que ofereix diferents serveis dins l'àmbit de la investigació, gestió i difusió del patrimoni cultural. «Els productes resultants poden ser de diversa tipologia: Models 3D, plantes, alçats i seccions arquitectòniques, fotografies aèries, digitalitzacions planimètriques, arxius GIS, models 3D publicats i compartits a plataformes en línia, excavacions arqueològiques, registre i inventari de peces de museus», explica el seu creador. El premi, que ha estat entregat per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el director del Setmanari de l'Alt Empordà, Santi Coll, consistia en una estatueta, 3.000 euros en metàl·lic i 1.500 euros de publicitat al nostre setmanari.

Pel que fa al segon premi, ha estat per a l'Espai Atenea de Roses, de Marta Coll. Aquest és un centre especialitzat en demències i dedicat a persones amb deteriorament cognitiu lleu i persones amb principi de demència, i al seu entorn, ja que ofereix un programa d'estimulació cognitiva i de suport a la persona cuidadora. El premi, entregat per Agnès Lladó, consistia en un diploma i 1.500 euros en metàl·lic.

Una gala plena de joves talents

La gala d'entrega de la 14a edició dels Premis Emprenedors s'ha celebrat aquest divendres 20 de maig, a les 12 del migdia, a l'Auditori Caputxins de Figueres. En primer lloc, s'ha donat la benvinguda a tots els assistents, tot explicant l'objectiu del certamen, que no és altre que el de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a la comarca i fer un reconeixement de l'aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.

Tot seguit s'ha representat un fragment de l'obra teatral Confitura de codony, de la companyia La Llarga, i després ha donat inici l'entrega de premis. En primer lloc, s'ha atorgat el guardó a Millor idea de negoci, que premia els projectes més creatius dels estudiants dels instituts de la comarca. En la categoria ESO, Àlex Morillas, estudiant de 3r d'ESO de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, ha estat el guanyador pel seu projecte Alxcraft.com, un portal web de jocs personalitzats sobre Minecraft, amb quatre minijocs únics i ampliables. En la categoria Batxillerat, les guanyadores han estat Nayeli Santos, Nerea Vilchez i Ainoa Vilchez, alumnes de 2n curs de CFGS Tècnic en educació infantil de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres pel seu projecte Casal inclusiu Atrapasomnis, proposta que promou la inclusió i la integració dels infants amb necessitats educatives especials. Aquests guardons són gentilesa del Consell comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), amb la col·laboració del Servei Educatiu de l'Alt Empordà. Per aquest motiu, el premi l'ha entregat la presidenta del CCAE, Sònia Martínez.

Innovacions en els negocis

Enguany, el Premi a Línia Innovadora de Negoci ha estat per Anna Mabille i el seu projecte Colors Vegetals Annam, una perruqueria especialitzada en la utilització de productes vegetals per la coloració ecològica del cabell en homes i dones amb una marca pròpia, i que també disposa un servei de venda i distribució en línia dels seus productes. El premi és gentilesa de l'Ajuntament de Roses, i és per això que ha fet entrega del guardó Fèlix Llorens, regidor de promoció econòmica del consistori rosinc.

Així mateix, Llorens també ha fet entrega del premi Innovació en el sector turístic, que l'ha rebut el projecte Autoguiatges Eco Turístics i Circuit d'entrenament fix de Surfski, de SK Kayak. La iniciativa és una App tipus PlayVisit que promou els lloguers de caiacs amb sortida de Portbou i recollida a Llançà, amb continguts on es valora la natura, la cultura i els productors locals en diferents idiomes.

El futur del món empresarial

Tot seguit s'ha fet entrega dels guardons de la categoria Emprenedors. I després, s'ha atorgat el premi a la categoria Jove Empresari, que enguany l'ha rebut Joan Benejam, un dels creadors de la Cervesera La Rufa, que aquest any celebra el seu desè aniversari. El jove figuerenc és un enginyer agrònom provinent del món vitivinícola que va decidir aplicar el seu coneixement en fermentacions per obrir l'única cervesera de l'Alt Empordà que elabora i produeix cervesa. El premi ha estat entregat per Albert Alemany, representant a la comarca de l'Associació d'Empresaris i emprenedors de Girona.

A continuació, s'ha fet entrega del Premi Responsabilitat Social Corporativa, una nova categoria que premia les empreses amb activitat empresarial que posin en pràctica iniciatives destacades en l'àmbit de la responsabilitat social i la sostenibilitat en el territori. Aquest guardó ha estat per Llavora Agropecuària de Ventalló, una granja porcina que destaca pels seus valors: la salut, el territori, la petjada neta, el canvi climàtic, i el benestar animal. El guardó l'ha atorgat Mairena Rivas, periodista del Setmanari de l'Alt Empordà.

I encarant la recta final de l'acte, s'ha fet el parlament d'autoritats. Han intervingut Albert Alemany, representant de l'Associació d'Empresaris de Girona; Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses; Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà; Lluís Juncà, director general d'innovació i emprenedoria de la Generalitat de Catalunya; i Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres.

I per abaixar el teló de la 14a edició dels Premis Emprenedors, s'ha fet una foto de grup dalt de l'escenari, i s'ha pogut degustar un aperitiu al claustre dels Caputxins de Figueres, sota un sol de justícia.

Els premis Emprenedors 2022 han estat organitzats per l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de Roses, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Setmanari de l'Alt Empordà, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, i l'Associació Fòrum Imagina, amb la col·laboració dels Serveis Educatius de l'Alt Empordà, així com amb el suport del Programa Catalunya Emprèn, la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.