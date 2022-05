El ministre de Consum, Alberto Garzón, es va reafirmar aquest divendres en la tesi que l’alimentació és el factor que més influeix en la crisi mediambiental que té el planeta Terra. El sector ramader és un dels que té més impacte mediambiental. Aquesta vegada amb un gran estudi com a suport acadèmic i científic, Garzón ha assenyalat al consum d’aliments, principalment de carn i lactis, com a origen de l’impacte ambiental, per davant dels vehicles, i un 26% per sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE), segons les dades de l’informe ‘Sostenibilitat del consum a Espanya’. La recuperació de la dieta mediterrània pot contribuir a millorar el canvi climàtic.

Segons l’estudi, l’alimentació representa «amb diferència» el principal impulsor dels impactes ambientals generats, com a mitjana, per una persona a Espanya. En concret, el 2018, va suposar el 52,1% de l’índex ponderat de l’Empremta de Consum, per davant de la mobilitat (especialment associada a l’ús del cotxe privat), amb un 17,1%; i la vivenda (lligada principalment al consum de calefacció), amb un 16,2%. Per Garzón, la societat actual s’enfronta a una emergència, una «crisi ecosocial», que és majoritàriament «responsabilitat de les elits». De les dades es desprèn que dels 16 indicadors analitzats, sis ja han sobrepassat els llindars establerts pels límits planetaris de seguretat. Cinc se situen en la zona d’«alt risc»: el canvi climàtic, l’ecotoxicitat d’aigua dolça, el material particulat i l’ús de recursos fòssils. «L’informe demostra que hi ha un desequilibri», ha dit Garzón, i «no hi ha alternativa a viure al planeta».

L’índex d’empremta de consum sorgeix d’un conjunt de 16 indicadors d’impacte ambiental, entre els quals es troben: el canvi climàtic, l’acidificació, l’ecotoxicitat de l’aigua dolça, l’ús del sòl, l’esgotament de la capa d’ozó, el material particulat, l’ús de recursos fòssils, l’ús de metalls i minerals o l’ús de l’aigua, entre d’altres. Atenent a cada un d’aquests indicadors, l’alimentació continua representant el principal vector de l’impacte ambiental en la majoria, una cosa que l’informe de Consum atribueix, «fonamentalment, al caràcter altament intensiu i industrial que presenta el sistema agropecuari, fortament dependent de l’ús de recursos fòssils, de fertilitzants químics i de grans quantitats d’aigua». També destaca el pes dels electrodomèstics i l’electrònica, categoria en la qual s’inclouen els mòbils, en l’ús de recursos minerals i metalls (47%). En comparació amb la resta de països de la Unió Europea, l’informe revela que, respecte a l’impacte ambiental del consum d’aliments, és un 26% superior a Espanya que a la mitjana de la UE.

Canvi d’hàbits

Entre les recomanacions que assenyala l’informe, que parteixen de la Comissió Europea i que el Ministeri de Consum fa seves, es troba la de canviar la dieta substituint-hi una part dels productes d’origen animal per productes d’origen vegetal, és a dir, anar cap a dietes menys intensives en productes que són més lesius ambientalment. Segons precisen des del Ministeri de Consum, si es reduís en un 25% el consum dels productes amb més impacte ambiental, com la carn i els lactis, i es complementés amb una pujada en el consum d’altres d’origen vegetal, com els llegums, podria tenir un impacte positiu «molt significatiu» amb una disminució de prop del 20% en l’impacte ambiental en indicadors com l’esgotament de la capa d’ozó o l’acidificació.

Entre les recomanacions, Garzón ha convidat els espanyols a recuperar la dieta mediterrània, que, segons ha dit, s’ha perdut. «La ironia és que part de la solució és en la dieta mediterrània, que és consubstancial a la trajectòria del nostre país però que, arran de desenvolupaments recents, s’ha anat perdent», ha remarcat el ministre.