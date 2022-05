L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha avisat que s’estan trobant amb «problemes» per controlar les operacions amb criptomonedes a l’hora de fer la declaració de la renda del 2021. «És un tema molt verd», ha opinat el president de l’APttCB, Joan Torres.

I és que una de les novetats d’enguany en la campanya de la renda fa referència a les criptomonedes, que són considerades guanys patrimonials i tributen quan se n’obtenen beneficis amb l’objectiu que es tingui un control més elevat.

L’APttCB ha recalcat que només s’han de declarar les criptomonedes si se n’han venut o canviat. Els tècnics tributaris preveuen que més de 3.600.000 persones presentin la declaració de la renda a Catalunya.

La campanya d’enguany es preveu sense «gaires novetats» respecte de l’any passat, segons l’associació. Així mateix, «encara» es mantenen alguns dels efectes provocats per la pandèmia, com ara el cobrament dels ERTO o les ajudes a les empreses, que s’han de declarar.

Els tècnics tributaris desconeixen quantes declaracions s’han fet fins ara, si bé han avisat que per «costum» probablement seran les que surten a retornar.

Sobre les criptomonedes, Torres ha assegurat que hi ha «milers» d’operacions cada dia, fet que contrasta amb el model de declaració de la renda, on es poden detallar com a màxim fins a 25 operacions. És per aquest motiu que els tècnics han apostat per fer un «resum anual» dels moviments –pèrdues i guanys–, ja que han apuntat que d’una altra manera és «impossible». «En un sol apartat no hi ha forma humana de posar totes les declaracions», ha opinat la tresorera de l’APttCB, Esther Sacrest.

Les deduccions retallades

Entre les novetats, també hi ha una rebaixa fins als 2.000 euros anuals del límit de reducció aplicable per les aportacions en plans de pensions, deduccions per obres per millorar l’eficiència energètica dels habitatges o la introducció d’un nou tram estatal a partir de 300.000 euros amb un gravamen del 24,5%.

De tot plegat, els tècnics tributaris han coincidit a dir que cada vegada «es van reduint» més les deduccions. «Cada vegada estan quedant a la més mínima expressió», ha assegurat Sacrest.

En relació amb les pensions, el fet que només es puguin desgravar fins a 2.000 euros –abans eren 8.000– de les aportacions en plans de pensions privats individuals «desincentiva l’estalvi per aquest mitjà». «S’hauran de buscar noves formes d’estalvi en un futur», ha opinat Sacrest.

Deflactar l’IRPF

Després de tot, el president de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears s’ha mostrat partidari de deflactar l’IRPF per compensar la inflació. «Té molta lògica», ha dit Torres. En aquest sentit, ha dit que seria una mesura que permetria compensar l’increment de la inflació i mantenir la capacitat econòmica.

Torres ha apostat per rebaixar els tipus marginals de les rendes per sota els 30.000 i 50.000 euros bruts anuals. Ara bé, ha recalcat que es tracta d’un «tema polític» i ha evitat entrar en més detalls.