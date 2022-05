Hijos de Rivera, matriu d'Estrella Galícia, ha presentat avui els seus resultats de l'exercici 2021 i el balanç reflecteix un increment dels guanys, que ascendeixen a gairebé 95 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un repunt del 79% respecte a l'any anterior, on la caiguda del benefici va estar condicionada per la pandèmia i les restriccions per frenar l'avanç del coronavirus.

L'increment és també significatiu si es compara amb els registres prepandèmics: dels 72,8 milions aconseguits en 2019 s'ha passat en dos anys a 94,9, un augment del 30,3%. Superada la fase més complicada de l'epidèmia de covid-19, el 2021 les vendes de la cervesera de la Corunya van pujar per sobre dels 600 milions d'euros, segons la informació oferta pel president executiu de la companyia, Ignacio Rivera, a la seu central de l'empresa, al polígon de la Corunya d'Agrela.