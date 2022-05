El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat aquest dijous que «el vent comença a bufar a favor» per a la seva entitat, una vegada superades les conseqüències de la crisi financera (tipus negatius), la pandèmia i la integració de Bankia. Així ho ha assegurat durant la convenció anual de directius del banc, que ha reunit més de 2.000 persones al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

L’executiu, en aquesta línia, ha recordat que el pla estratègic del grup que s’acaba de presentar preveu elevar la seva rendibilitat del 7,2% de l’any passat fins al 12% el 2024. Això sí, ha admès que això suposarà haver de fer «un esforç molt gran per passar la ràtio d’eficiència (relació d’ingressos i despeses, millor com més baixa) del 58% fins a situar-la per sota del 48%».

Gortázar, en qualsevol cas, s’ha mostrat optimista. «Tenim més solidesa financera que mai, un negoci sa i recurrent, i la integració finalitzada, així que hem d’estar realment molt satisfets i amb molta confiança per encarar el futur perquè som en un punt de partida absolutament envejable», ha assegurat.

En la mateixa línia s’ha manifestat el president de l’entitat, José Ignacio Goirigolzarri, malgrat ser «conscient dels reptes i dificultats» que afronta el banc. «La raó del meu optimisme és el gran equip de professionals que té aquest projecte, un projecte pel qual val la pena lluitar perquè és el més atractiu de la banca europea», ha dit.

«Volem ser sempre a prop dels nostres clients, atenent les seves necessitats i donant el nostre millor consell, un consell professional que busca sempre el seu benestar», ha afirmat l’executiu. També ha afegit que «la combinació d’una excel·lent qualitat de servei i un consell personalitzat i independent és la millor manera d’aconseguir la confiança dels nostres clients i establir relacions a llarg termini».