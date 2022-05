El ‘culebró’ de la reindustrialització dels terrenys de Nissan segueix el seu curs amb nous episodis. Ahir, cap a les dues de la matinada, els representants de la direcció de l’empresa de mobilitat elèctrica Silence i el comitè d’empresa de Nissan van arribar a un principi d’acord per a la contractació de part dels treballadors que es van quedar sense feina. A primera hora del matí, al Parlament, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, s’ha afanyat a donar a conèixer aquest acord en la resposta a una pregunta de la diputada d’ERC Lluïsa Llop en la sessió de control al Govern.

Segons el conseller, la reindustrialització «és un element clau» en la seva actuació, i en aquest sentit ha explicat que «aquesta nit s’ha arribat a un acord entre la direcció de Silence i el comitè d’empresa de Nissan». Fonts de Silence consultades per EL PERIÓDICO, han matisat que «hi ha un preacord, però encara estan pendents de resoldre alguns detalls».

La part essencial dels detalls passaria per ser el nombre d’empleats que Silence acabaria incorporant al seu projecte que es dedicarà a la producció del microcotxe elèctric Silence S04. En l’actualitat, la companyia participada majoritàriament per Acciona, té prop de 180 empleats i la necessitat de treballadors per al nou projecte als terrenys de la Zona Franca se situaria en unes 110 persones. La xifra, no obstant, no està tancada per complet i en els pròxims dies continuaran negociant per segellar l’acord definitiu i presentar-lo a la taula de reindustrialització. «El tema està encarrilat», afirmen les dues parts. Els nous contractats per Silence mantindran, segons afirmen els sindicats, les condicions laborals que es van pactar en l’ero de Nissan (tres anys de garantia d’ocupació i un sou que està un 20% per sobre del de referència del sector).

Negociació lenta

Tothom, essencialment des de la Generalitat, s’han afanyat a felicitar-se per la notícia. Primer, el conseller Torrent, i poc després, el mateix president Pere Aragonès. No obstant, des dels sindicats matisen que, malgrat la part positiva del principi d’acord, cal pensar amb més amplitud en aquest procés, ja que el nombre de treballadors és només «una petita part» del total de 1.400 empleats que continuen esperant la seva recol·locació.

Segons Roger Torrent, aquest acord permetrà «la contractació d’una bona part dels treballadors de Nissan que es van quedar sense feina» quan aquesta última empresa va tancar la seva factoria de la Zona Franca de Barcelona, tot i que, com diuen fonts coneixedores del procés de reindustrialització, és una xifra molt baixa com per considerar-ho un triomf de negociació. Torrent ha explicat que l’acord permet, així mateix, «desbloquejar una bona part de la negociació sobre Nissan», i ha elogiat «tot el treball fet per la taula de reindustrialització», que creu «que acabarà amb èxit».

Pere Aragonès també s’ha autocongratulat per l’acord: «Agraeixo el treball fet pel departament d’Empresa i Treball, i especialment per la representació dels treballadors i pel conjunt d’actors que han participat en la taula de reindustrialització», ha assegurat en la sessió de control del Parlament.

Protestes a Barcelona

Els sindicats s’han mostrat contents per aquest petit avenç, però desconfien tant del Govern espanyol com de la Generalitat per acabar de tancar la proposta de reindustrialització. Representants sindicals han expressat el seu temor que darrere de la dilació del procés per donar nova vida a les plantes de Nissan hi hagi interessos «ocults» per afavorir els usos logístics per sobre dels industrials.

Aquesta lentitud del procés és la que avui ha portat al carrer uns 500 empleats de Nissan per protestar per la situació. S’han concentrat davant la seu del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i han marxat fins a la Delegació del Govern per demanar que s’accelerin les negociacions. Davant les portes de la delegació s’ha improvisat una assemblea per informar de la situació actual. «Som aquí, davant la Delegació del Govern, perquè hem tornat al carrer per la seva culpa. Perquè el 14 de març ens va dir que en un mes tindria llesta una proposta per a la licitació dels terrenys de la Zona Franca i han passat dos mesos i no hi ha res tancat», ha assegurat el representant de Sigen-Usoc a Nissan, Miguel Ruiz.

Amb aquesta protesta els sindicats volen pressionar el Govern central i el Consorci de la Zona Franca, l’encarregat de treure el concurs, per escurçar els terminis «el màxim possible», mentre demanen que la taula entregui al hub de descarbonització que lidera QEV la carta d’intencions que estan reclamant per facilitar la recerca d’inversors. Algunes parts implicades en el procés no acaben de fiar-se que la proposta del hub acabi aterrant per complet. Fonts pròximes a la taula assenyalen que el principal problema és que des de la Generalitat ara no es poden fer enrere, i per això es dilata el procés.