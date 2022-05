Amb el lema “Si vas al mercat porta la bossa” l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha engegat una campanya per promoure la reutilització de les bosses i eliminar així les d’un sol ús. La iniciativa, que ha sorgit dels departaments de Promoció Econòmica i Medi Ambient, amb la col·laboració de l’empresa de neteja Cenet 06, vol conscienciar als usuaris del mercat perquè portin la bossa de casa quan vagin a comprar i s’eliminin així les bosses d’un sol ús alhora que es deixin de generar residus. Tal com s’explica al tríptic que es lliurarà amb les bosses, encara que es facin servir bosses que es poden reciclar el procés per portar a terme aquest reciclatge requereix una important despesa energètica que acaba comportant també un impacte ambiental.

Amb aquest objectiu, doncs, es repartiran dues bosses diferents, una de gran per posar les compres del dia i una de petita per a posar la fruita i la verdura. Totes dues bosses tenen un disseny exclusiu i comparteixen el mateix missatge: “Reutilitza’m”. Les persones que vulguin podran recollir-les al mercat d’Empuriabrava els dissabtes 21 i 28 de maig i al mercat de Castelló el dimarts 24 de maig. Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica i Comerç ha volgut destacar que “els mercats setmanals del municipi són molt importants perquè per una banda permeten als consumidors comprar producte de proximitat i per l’altra perquè són un atractiu més del nostre municipi i es pot comprovar cada dissabte al Passeig d’Empuriabrava. Per aquest motiu és important promoure aquest tipus de pràctica de reutilització de les bosses”. En aquest sentit l’Ajuntament ja ha aprovat una normativa que no permet fer servir aquest tipus de bosses al mercat i està en procés d’aplicar-la, de moment comunicant a les parades la immediata retirada d’aquestes. La campanya vol incidir també en la importància de portar les bosses de casa per anar a comprar. Fer-ho així, a part d’evitar generar residus permet al consumidor pensar prèviament què és el que es vol comprar i per tant, consumir de forma responsable. Joan Basí, regidor de Medi Ambient, ha insistit en que “és moment de treballar per tal d’eliminar les bosses d’un sol ús del mercat. És urgent fer un pas endavant cap a la sostenibilitat i conscienciar tant als consumidors com als paradistes dels beneficis que ens comporta canviar els hàbits i portar les bosses de casa”. Pere Serrano, gerent de l’empresa de neteja Cenet 06, ha volgut afegir que “L’abús de bosses i embalatges d’un sol ús representa un cost molt elevat a nivell econòmic i ambiental, i ens dificulta les tasques de neteja viària als entorns del Passeig Marítim en acabar el mercat.”