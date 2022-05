L'Ajuntament de Vilafant arrenca la tercera edició dels pressupostos participatius en els quals la ciutadania podrà proposar i decidir en quines inversions es destinen 100.000 euros. Una tercera edició que busca fer un salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa a la participació ciutadana, es busca aconseguir més propostes per tal de millorar el municipi, per aquest motiu s’ha creat el grup motor que ja es va reunir el passat dimecres 11 de maig. El grup motor és un òrgan format per persones diverses del municipi que coneixeran tot el procés dels pressupostos participatius per tal que puguin explicar-lo i animar a la participació.

Aquest grup motor, també treballarà conjuntament amb les dues cooperatives que dinamitzaran aquest procés, per tal d’estimular la participació i analitzar les estratègies que funcionen. «Des de l’Ajuntament estem satisfets de les dues primeres edicions dels pressupostos participatius que hem engegat a Vilafant, però volem que la participació continuï i fer un pas endavant fent créixer el nombre de persones que s’impliquen en aquest procés com també en les propostes que s’hi fan. Volem entre tots pensar els projectes beneficiosos per tota la comunitat del nostre municipi», explica l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys. Dos tallers participatius i presentació de propostes Aquest divendres 21 de maig es realitzarà el primer dels tallers participatius, amb la voluntat de fer una anàlisi i diagnosis de les necessitats de Vilafant per seguir el debat el dijous 2 de juny amb un nou taller per a la cocreació de propostes conjuntes. Dos tallers que permetran enfilar aquesta primera fase de presentació de propostes. Els dos tallers es faran a dos quarts de set de la tarda al casal de la gent al costat de l’Ajuntament de Vilafant. Els vilafantencs i vilafantenques podran fer arribar les seves propostes a partir del 21 de maig i fins al 12 de juny omplint les butlletes que rebran en els seus domicilis o que trobaran a l’Ajuntament i podran dipositar-les a les urnes del consistori i del pavelló, també podran presentar propostes en línia a través de la plataforma Decidim. Unes propostes que han de ser inversions de competència municipal que no superin els 50.000 euros i que busquin un bé per Vilafant. Han de ser propostes capaces de respondre els reptes de futur del municipi tant en l’àmbit social, econòmic com també el mediambiental. Un cop acabada aquesta primera fase de presentació de propostes i de treball a través dels tallers, s’iniciarà la priorització de les propostes rebudes en una sessió el proper el 23 de setembre.