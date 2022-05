Hi ha més de 300.000 empreses dedicades a l’hostaleria i la restauració a Espanya. És un dels sectors tractor de l’economia del nostre país, per la qual cosa les polítiques públiques i la banca han estat al costat dels regents d’aquests establiments en cada una de les crisis per les quals han passat. Una de les més greus ha sigut la derivada del tancament total i les restriccions d’aforament posteriors a causa de la covid-19, unes mesures que han dificultat el dia a dia i fins i tot la supervivència d’aquest tipus de negocis. Només del 15 de març al 30 d’abril, els restaurants van tenir una caiguda dels ingressos del 49%, i els bars i les cafeteries, de gairebé el 30%.

A mesura que han millorat les xifres de la covid-19, que ja es manté gairebé com un record llunyà, els hotelers, baristes i restauradors estan treballant per reprendre la seva activitat i tirar endavant els seus negocis. Per acompanyar-los en aquest procés, el Banc Sabadell reforça el seu posicionament com a especialista en negocis, concretament en el sector de la restauració, a través del llançament del nou TPV Smart per a bars i restaurants. El TPV –terminal punt de venda, el sistema de pagament amb targeta de crèdit– és un producte clau i imprescindible per a la facturació del sector, de manera que és necessari incorporar-hi productes dissenyats específicament per al sector.

Noves funcionalitats

El TPV Smart, estrenat pel banc el 9 de maig, és la nova generació de TPV per als negocis. És un dispositiu innovador que disposa de l’última tecnologia per simplificar el dia a dia dels negocis del sector. Incorpora aplicacions per millorar la gestió del comerç, a més dels serveis tradicionals d’un TPV, com el pagament, la devolució i la consulta dels totals diaris. Com a funcionalitat afegida i diferenciada de la competència, disposa d’un nou mòdul de pagament amb funcionalitats avançades, que faciliten el dia a dia de bars i restaurants, com per exemple la gestió de propines, la divisió de comptes entre diversos clients i la consulta de les vendes fetes.

A més, té una plataforma d’aplicacions, Sabadell Store, que permet personalitzar el TPV i dona accés a aplicacions pensades per al sector, com la gestió de taules, la realització d’enquestes de satisfacció, la incorporació de promocions i l’arrodoniment solidari. Aquest dispositiu està vinculat al Compte Expansió Negocis Plus, un producte sense comissions d’administració ni de manteniment, sense comissions de transferència i amb targetes gratuïtes.

Juntament amb el llançament d’aquest nou producte, l’entitat financera ha organitzat el sorteig de 200 premis diaris de consumicions per als tiquets cobrats amb TPV Smart per a clients dels comerços adherits, a més d’un sorteig de 3.000 euros per als restauradors, baristes i hotelers que contractin i utilitzin aquest servei fins al 31 de juliol.

Així mateix, el Banc Sabadell ha renovat el seu conveni amb Hostelería de España, una organització empresarial que representa aproximadament 315.000 restaurants, bars, cafeteries i altres establiments del sector de la restauració. En el marc de la proposta, el Banc Sabadell també ofereix préstecs per fer reformes vinculades a la sostenibilitat en bars i restaurants, a més d’oferir un rènting de béns d’equipament per a l’equipament diari.

‘D’especialista a especialista’

El llançament del TPV Smart s’emmarca en l’estratègia ‘D’especialista a especialista’ de Sabadell Negocis. Acompanya els negocis de diferents sectors en les seves necessitats específiques i les seves gestions diàries i els aporta finançament i seguretat. En aquest programa hi participen especialistes de la xarxa d’oficines del banc, clients, col·lectius professionals i representants d’associacions, que assessoren el banc i els clients i troben solucions adaptades a les diferents necessitats que sorgeixen amb la pràctica quotidiana.

A través d’aquesta acció, el Banc Sabadell reafirma la seva especialització en els sectors clau de l’economia espanyola i en el segment de negocis amb ofertes especialitzades i amb un equip preparat de gestors comercials experts en empreses i autònoms. A més de la restauració, l’entitat bancària ofereix aquest servei a 31 nínxols sectorials més, com el ‘retail’, el negoci immobiliari o el sector agrari.

L’especialització, juntament amb la professionalització, formen part de l’ADN de l’entitat bancària. Gràcies a això, suma més de 140 anys acompanyant amb èxit empreses i empresaris.