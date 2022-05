Ports de la Generalitat ha invertit 550.000 euros en el port nàutic de l'Escala per potenciar el servei entre els usuaris. Aquestes inversions consten de quatre actuacions diferents a la zona nàutica com ara la millora en l'agitació interior de la dàrsena, la construcció d'un moll d'espera, una zona per avançar els caps d'amarratge a la platja d'avarada i la rehabilitació del tram final de l'espatller. A més, també s'han instal·lat plaques fotovoltaiques a les oficines portuàries que permeten descarbonitzar el port de l'Escala. Els dotze panells que s'han instal·lat generen una potència de 5,4 kW que serviran d'autoconsum a les oficines.

El port nàutic de l'Escala es troba en el tram final del projecte de millora que ha executat Ports de la Generalitat. La inversió consta de 550.000 euros amb l'objectiu de millorar el servei als usuaris de la zona nàutica. El director de l'empresa pública, Pere Vila, ha destacat que aquestes obres converteixen el port de l'Escala en una infraestructura "més moderna i sostenible".

En primer lloc s'està millorant l'agitació interior de la dàrsena nàutica, és a dir, el moviment de la làmina d'aigua a la zona oest. En la millora s'han col·locat tres nous pantalans al final de la zona nàutica per fer de trencaones i així millorar l'agitació de l'aigua que produeix l'entrada i sortida d'embarcacions a la bocana. A més, es col·locaran nous pilots per ficar els pantalans que ja hi havia i així millorar el seu comportament amb el moviment d'aigua.

Per altra banda, les obres de millora han comportat la instal·lació d'un moll d'espera al costat de la rampa d'avarada. Aquest moll servirà per amarrar les embarcacions de petites activitats perquè puguin embarcar i desembarcar els passatgers. Servirà, entre d'altres, per a empreses de submarinisme. El moll té 12 metres de longitud i 2,60 d'amplada i compta amb defenses i fondejos. Aquesta obra s'ha fet reaprofitant materials antics del port i ara se'ls dona una segona vida.

Reorganització de la zona de fondeig

A la platja d'avarada s'ha construït una biga per avançar els caps d'amarratge. Això permetrà reorganitzar la zona de fondeig de la platja d'avarada i millorar l'aspecte visual de la platja. A més s'ha millorat l'enllumenat i l'aigua potable als pantalans de la nàutica, substituint les torretes que hi havia fins ara.

Al final de l'espatller s'han rehabilitat els quatre pantalans de formigó flotants i s'han posat en aquesta zona per donar més capacitat d'amarratge i donar millor serveis als usuaris d'aquest moll. A l'inici del dic de recer es farà un mur petit per evitar l'entrada d'aigua quan hi ha temporals. A més, es posaran passeres de fusta a l'inici de l'espigó de la Clota per fer el camí dels usuaris més segur.

Per últim, el port de l'Escala comptarà amb dotze panells solars que produiran 4,5 kW d'energia elèctrica. Aquesta instal·lació permet l'autoconsum en les oficines del port i ocupen 25 m2. Es tracta d'una línia de Ports de la Generalitat per treballar per la mitigació del canvi climàtic i descarbonitzar l'atmosfera a partir d'energies renovables