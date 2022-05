Les exportacions gironines han crescut un 9% durant el primer trimestre del 2022 i les empreses de la demarcació ja han fet vendes a l'exterior per valor de 1.777 milions d'euros (MEUR). Segons recull l'estadística del Ministeri, el sector que s'ha impulsat més ha estat el químic. Tot i que al mes de març ha refredat l'embranzida que havia agafat a principis d'any, aquesta indústria tanca el trimestre amb un creixement del 12%, havent exportat per valor de 360,3 MEUR. Per contra, el sector que concentra el gruix d'exportacions, l'agroalimentari, ha reculat un 2,2% al llarg d'aquests tres mesos. Sí que, però, tanca el març en positiu, tot i que el fre en la compra de porcí per part de la Xina continua passant factura a les càrnies.

Les empreses gironines tanquen un primer trimestre del 2022 a l'alça en vendes a l'exterior. Entre gener i març, les firmes de la demarcació han exportat productes per valor de 1.777 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un 9% d'increment en comparació amb el mateix període de l'any passat.

Si s'analitza el global del trimestre, aquell sector que sobresurt per damunt de la resta és el químic (dins el qual hi ha les farmacèutiques). Perquè de fet, entre gener i març, les empreses d'aquest clúster han crescut un 12,6% en exportacions i han facturat 360,3 MEUR procedents dels mercats exteriors.

Ara bé, per quantitat, el gruix de les exportacions continua concentrant-se a l'agroalimentari. Durant el primer trimestre, aquesta indústria ha fet vendes a fora per valor de 697,7 MEUR. I a diferència de les químiques, tanca aquest inici del 2022 a la baixa, perquè en comparació amb el mateix període de l'any passat, les seves exportacions han reculat un 2,2%.

El març, però, mereix un capítol a part. Durant aquest mes, les exportacions gironines han crescut un 7,2%, situant-se en 683,2 MEUR. Ara bé, quan s'analitzen els sectors, es desdibuixa la tendència global del trimestre. S'ha de tenir en compte, també, que és el primer mes de guerra a Ucraïna -la invasió russa va començar el 24 de febrer- i que també s'haurà de veure si el conflicte pot influir o no en les vendes gironines als mercats exteriors.

Durant el març, la indústria química gironina ha refredat l'embranzida que va assolir a principis d'any. I de fet, després d'haver crescut un 25% al gener i fins a un 31% al febrer, ara tanca el mes a la baixa. Perquè les vendes d'aquest sector reculen un 7,3% en comparació amb el 2021 (situant-se en 135,7 MEUR).

I per contra, l'agroalimentari gironí deixa enrere els registres negatius i durant el març s'impulsa. Les empreses que agrupa el sector tanquen el mes creixent un 7,8% en exportacions (situant-se en 273,4 MEUR). Sí que és veritat, però, que aquest creixement es registra gràcies a productes com ara el cafè, la brioixeria o els làctics. Perquè el clúster carni continua sense aixecar cap.

Un 16,5% menys

Les empreses d'aquest sector, en concret, continuen notant els efectes del fre en la venda de porcí per part de la Xina. I les dades parlen per elles mateixes. Durant el primer trimestre d'aquest 2022, les càrnies gironines han exportat per valor de 398,66 MEUR. Una xifra que representa un 16,5% menys en comparació amb ara fa un any enrere (que va situar-se en 477,19 MEUR).

Si es posa la lupa al març, quan l'agroalimentari ha crescut, les càrnies continuen tirant cap a la baixa. L'any passat, van vendre 167,5 MEUR a l'exterior durant aquest mes; una xifra que, aquest març, ha davallat fins als 151,49 MEUR.

França i Itàlia, al capdavant

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el mercat principal dels productes gironins a l'exterior. Durant el primer trimestre del 2022, les empreses gironines hi han fet vendes per valor de 460,73 MEUR. A aquest país, el segueixen ja bastant per darrere Itàlia (148,93 MEUR), Alemanya (127,89 MEUR) i Portugal (113,23 MEUR).

Per darrere d'ells, i en cinquena posició, s'hi troba el gegant asiàtic (s'ha de tenir en compte que quan la Xina estava patint els efectes de la pesta porcina, havia arribat a situar-se en segon lloc del rànquing). Aquí, entre gener i març, les empreses gironines hi han fet vendes per valor de 82,35 MEUR.

El creixement que han registrat les exportacions gironines durant el primer trimestre del 2022 també es trasllada a Catalunya. Entre gener i març, les empreses del país han crescut un 14% en vendes a l'exterior i hi ha venut productes per valor de 21.873 MEUR.