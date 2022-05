El titular del jutjat número 17 del contenciós administratiu de Barcelona ha elevat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) una qüestió prejudicial sobre la legalitat de la nova llei per reduir la temporalitat en l’Administració pública. És a dir, el magistrat dubta de si la nova norma pactada entre el Govern, els sindicats i una majoria parlamentària al Congrés compleix la directiva europea i suposa una solució per als eventuals que han estat en una situació d’abús fins ara. Ara haurà de ser el TJUE el que decideixi si es pronunciarà o no sobre si considera que la llei espanyola compleix o no la directiva europea. El pronunciament pot tardar mesos o anys i no està garantit que els magistrats del TJUE siguin explícits sobre les valoracions remeses des del jutjat barceloní.

El cas sobre el qual s’haurà de pronunciar la justícia europea està ple de ‘sospitosos habituals’ dels litigis que hi ha hagut durant els últims anys al voltant de l’abús de la interinitat en les administracions. D’una banda, el jutge que ha remès la qüestió prejudicial és el mateix que va emetre la primera sentència a Catalunya que reconeixia com a fix un funcionari interí, tal com va avançar EL PERIÓDICO el novembre del 2021. I de l’altra, l’advocat de la demandant sobre qui s’erigeix la qüestió prejudicial –una treballadora del Departament de Justícia de la Generalitat que acumula 37 anys d’interina– és Francisco Javier Arauz. Durant els últims tres anys, aquest antic advocat de l’Estat recorre Espanya fent conferències amb interins per captar clients per al seu bufet, sota la promesa que la justícia es pronunciarà a favor seu i els reconeixerà automàticament la condició de fixos si han estat en abús d’interinitat. Sense passar per oposicions ni per cap concurs de mèrits, com estableix la nova llei aprovada pel Govern.