CaixaBank preveu remunerar els seus accionistes amb 9.000 milions d’euros entre el 2022 i el 2024 mitjançant el pagament de dividends (hi destinarà més del 50% del benefici), un pla de recompra d’accions de 1.800 milions que s’ha posat en marxat aquest dimarts (que augmenta el benefici per acció al reduir els títols en circulació), i el repartiment de l’excés de capital per sobre del seu objectiu que la solvència estigui entre l’11% i el 12%. Així consta en el seu nou pla estratègic per al trienni esmentat, que ha anunciat aquest dimarts i que inclou elevar la rendibilitat sobre el capital tangible del 7,2% del 2021 al 12% el 2024.

Segons el banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri, aquesta retribució a l’accionista «reverteix directament en la societat», ja que els seus beneficiaris són la Fundació La Caixa (30% del capital); l’Estat, a través del FROB (16%, de manera que ingressarà uns 1.440 milions), i uns 646.000 petits accionistes (28%), i la resta són grans inversors institucionals. Per posar-ho en perspectiva, el banc va repartir en dividends 5.900 milions entre el 2011 i el 2021. L’entitat dirigida per Gonzalo Gortázar preveu augmentar la seva rendibilitat i remuneració a l’accionista sobretot gràcies a l’augment dels ingressos (7%), que vindrà tant per la pujada dels tipus amb què els bancs centrals miren de combatre la inflació com per l’augment dels volums de negoci. Així, el pla preveu elevar un 50% la nova producció d’hipoteques en comparació amb el període 2019-2021, créixer un 30% en la nova producció de crèdit al consum, augmentar la quota de mercat en productes d’estalvi (70 punts bàsics, fins al 29,6%) i arribar al lideratge en banca d’empreses. Despeses estables Quant als costos, estaran «neutralitzats», és a dir, que no creixeran malgrat l’entorn de forta inflació gràcies al fort ajust de l’any passat per l’absorció de Bankia. Fruit d’aquesta evolució dels ingressos i les despeses, la ràtio d’eficiència millorarà: des del 58% de l’any passat se situarà per sota del 48%. Un altre factor que recolzarà l’augment de la rendibilitat seran les menors provisions, amb una morositat que descendirà per sota del 3% al finalitzar l’exercici 2024. El pla preveu un escenari de creixement econòmic «sostingut» fins al 2024, amb una expansió mitjana del PIB del 3,4% en els tres anys i una taxa d’atur que descendiria gradualment fins a l’11,5% el 2024. Pel que fa als tipus d’interès, l’estratègia de CaixaBank es basa en les previsions de tipus del mercat de finals de març, que augurava que l’euríbor a 12 mesos passaria d’una mitjana del –0,5% el 2021 al 1,5-1,6% el 2023-2024.