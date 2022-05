La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) organitza un any més la Setmana Internacional dels Mercats a les comarques gironines. Els dos mercats altempordanesos de la XMSG que hi participaran són Roses, on s'han programat els «dissabtes familiars» amb activitats per als més petits, i Portbou.

La cinquena edició de la Setmana Internacional dels Mercats s'ha inaugurat aquest matí de dilluns 16 de maig a Olot. L’acte ha comptat amb la participació del diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, Jordi Camps; l’alcalde d’Olot, Josep Berga; la regidora de Comerç, Gemma Canalias; el regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda, i el president de l’Associació de Placers del Mercat d’Olot, Jordi Vilarrasa. Després de dos anys marcats per la pandèmia de la covid-19, el propòsit d’enguany és recuperar l’essència de la iniciativa i, en aquest sentit, es tornen a potenciar les propostes a l’aire lliure i activitats atractives que busquen la participació de clients habituals als mercats i captar-ne de nous. La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) organitza aquesta campanya amb el suport i la participació de la Diputació de Girona i dels mercats de Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Durarà dues setmanes i acabarà el dimarts 31 de maig. Sota el lema «És de mercat, és bo», es pretén posar en valor la producció local i retre un homenatge als agricultors, ramaders i pescadors, però també a les parades dels mercats. Així ho ha destacat el diputat Jordi Camps en la seva intervenció: «Aquestes petites estructures de negoci són gestionades per veïns del municipi implicats en els circuits curts de comercialització i compromesos amb els productes de proximitat. Aquest fet potencia hàbits de consum més saludables i sostenibles basats en la compra de productes frescos i de temporada de les nostres terres». Activitats a tots els mercats Durant la campanya, s’han programat diverses activitats arreu dels mercats de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG). Són les següents: Mercat de Roses. Activitats per als més petits els «dissabtes familiars».

Plaça Mercat d’Olot. Tastos a cegues.

Mercat de Palamós. Demostracions de cuina en directe (show cookings).

Mercat de Salt. Dia Internacional de l’Hamburguesa.

Mercat de Sant Feliu de Guíxols. Inauguració de l’espai de degustació, amb un tast de formatges i embotits.

Mercat de Lloret de Mar. Promocions del producte del dia i de la compra sostenible.

Mercat del Lleó de Girona. Bosses per la compra sostenible.

Mercat de Palafrugell. Visita guiada i tastos. A les xarxes socials, les etiquetes per seguir aquesta campanya són #estimaelteumercat i #LYLM2022. Tota la informació detallada es pot trobar en el lloc web de l’esdeveniment (https://estimoelmeumercat.ddgi.cat). La campanya internacional va néixer el 2011 al Regne Unit. L’esdeveniment ha anat creixent fins a arribar a l’actualitat amb més de 4.000 mercats de 19 països diferents d’arreu del món. Els mercats de la XMSG i la Diputació de Girona s’hi van afegir l’any 2018, amb la voluntat de reivindicar els mercats com a àgora dels pobles i ciutats i convertir aquest espai en un punt de trobada i de relació per a la ciutadania, i d’aprenentatge en matèria de productes frescos, de proximitat i de temporada.