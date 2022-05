El Consell de Ministres ha aprovat el primer Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), al qual destinarà 4.300 milions dels fons europeus per impulsar el cotxe elèctric i connectat. El cor del projecte seran els 3.000 milions d’euros destinats a transformar la cadena de valor industrial que gestionarà íntegrament el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través d’una convocatòria d’ajudes que es posarà en marxa a l’octubre.

Per presentar-se a aquestes ajudes, les empreses han de formar una agrupació amb «almenys» cinc companyies, el 40% de les quals hauran de ser pimes, amb presència en dues comunitats autònomes com a mínim i que integrin una entitat proveïdora de coneixement (centre de R+D+i, ja sigui públic o privat).

Amb aquesta premissa inicial, les agrupacions empresarials hauran d’incloure un projecte de fabricació i acoblament d’«equips» originals, una fàbrica de bateries o de piles d’hidrogen i una fàbrica de components. Aquests blocs són obligatoris per presentar-se a les ajudes i se n’hi poden afegir d’altres d’addicionals, com la fabricació de vehicles elèctrics intel·ligents, el desenvolupament de microprocessadors i connectivitat i la fabricació de sistemes de recàrrega.

En alguna part de tota la baula, especialment en el cas de la fàbrica de bateries o piles d’hidrogen, l’agrupació d’empreses podrà comptar amb la presència de l’Estat com a «facilitador» del projecte al donar un «senyal positiu al mercat que atragui la inversió». És el cas del consorci publicoprivat format pel Govern, Iberdrola, Seat i Telefónica, entre altres empreses, que s’ha compromès a establir una fàbrica de bateries a Espanya.

Aquest grup d’empreses va ser l’encarregat de definir aquest projecte estratègic amb deu empreses més, entre les quals es troben les productores de components Gestamp, Antolín i Ficosa, la de fabricació de bateries (tot i que a menor escala) Mindcaps (filial de Phi4tech, fabricant de bateries) o l’enginyera Delta Vigo, tot i que segons el departament que dirigeix Maroto aquest grup s’haurà de presentar, com la resta, a la convocatòria d’ajudes de manera formal.

Més enllà d’aquest grup definit, el Govern donarà temps fins a l’octubre a la resta d’empreses per culminar els detalls per a la formació d’aquestes agrupacions. El resultat final es revelarà el mes de febrer, segons ha revelat la ministra Reyes Maroto en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per a la governança del projecte es crearà una Aliança per al Vehicle Elèctric i Connectat que comptarà amb els ministeris implicats i la Taula de l’Automoció, on hi ha presents les associacions representatives del sector de l’automoció, els sindicats i les comunitats autònomes. Aquesta aliança estarà presidida per la titular d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb un vicepresident encarregat de la tasca diària, que serà «una persona de reconegut prestigi amb capacitat de liderar aquest projecte».

L’objectiu del PERTE és crear un ecosistema de desenvolupament del vehicle elèctric i connectat que afecti tota la cadena de valor, des de l’extracció de matèries primeres com el liti, a la fabricació de models i equips originals, recerca i desenvolupament, producció bateries i la infraestructura de recàrrega necessària. Com a detall, a les ajudes no s’inclou l’extracció liti, tot i que sí la seva transformació.