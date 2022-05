El grup <strong>McDonalds</strong> ha comunicat aquest dilluns que abandonarà el mercat rus i ha iniciat un procés per vendre el negoci a tot el país després de 30 anys d’activitat, segons va afirmar la cadena de restaurants en un comunicat publicat per mitjans als Estats Units.

«La crisi humanitària provocada per la guerra a Ucraïna i l’entorn impredictible per operar allà han portat McDonald’s a concloure que el negoci a Rússia ja no és sostenible ni és consistent amb els valors de McDonald’s», assegura un comunicat de la companyia.

El director executiu, Chris Kempczinski, ha dit en el comunicat que està orgullós dels més de 60.000 treballadors empleats a Rússia i que la decisió ha sigut «extremadament difícil», però ha afegit: «El nostre compromís amb els nostres valors significa que ja no podem seguir allà».