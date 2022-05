L’empresa sud-coreana ILJIN Materiales, fabricant de components de bateries, obrirà una fàbrica a Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) que donarà feina a 500 persones. Es tracta de la seva primera planta de producció a Europa, amb una inversió de 600 milions d’euros. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ho ha anunciat aquest dilluns després de reunir-se a la capital de Corea del Sud, Seül, amb directius de la companyia.

Torrent ha destacat la importància de l’acord, ja que ILJIN és «una de les úniques empreses en l’àmbit mundial» dedicades a la fabricació de làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics i productes electrònics.

Operativa a partir del 2024

La previsió és que sigui operativa a partir del 2024 amb una superfície de 30.000 metres quadrats entre la fàbrica, les àrees de magatzem i un edifici tècnic. ILJIN Materiales, fundada el 1968 i amb seu central a Seül, compta actualment amb 1.100 treballadors a escala internacional. Des de la seva fundació només disposava d’una planta de producció a Iksan (Corea del Sud), però fa pocs anys va construir una nova fàbrica a Malàisia. La companyia compta amb clients com LG Energy Solution, Samsung SDI, Volkswagen o Northvolt, entre d’altres.

L’empresa es dedica a la fabricació del producte elecfoil, una làmina de coure –patentada per la multinacional– que és més fina que un cabell humà i és un element bàsic per a les bateries de liti. Segons el Govern, aquest fet converteix la inversió d’ILJIN en «estratègica i d’alt valor afegit» per a Catalunya, ja que és un component «clau» per la composició del càtode de les bateries elèctriques utilitzades als vehicles elèctrics i en aplicacions d’emmagatzematge d’energia.

Efecte multiplicador

De fet, es preveu que aquesta inversió tingui un fort efecte multiplicador per als proveïdors locals, tal com ha passat a Malàisia, i a la captació de nous projectes d’inversió estrangera vinculats a aquest àmbit.

El projecte, d’inversió ‘greenfield’ (és a dir, d’una companyia que no tenia presencia prèvia al país), l’han gestionat els equips a Barcelona i l’oficina a Seül d’Acció –l’agència per a la competitivitat de la Generalitat–, en col·laboració amb l’ajuntament del municipi de Mont-roig del Camp.

Un any de negociacions

L’oficina va identificar l’interès de la companyia per expandir-se a Europa i ha treballat l’últim any perquè es materialitzi. Es tracta de la inversió industrial d’aquest tipus més elevada dels últims 20 anys a Catalunya. De fet, aquest 2022 fa 10 anys que Acció va obrir l’oficina a la capital sud-coreana.