La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 4% el 2022, la qual cosa suposa una retallada d'un 1,6% en comparació amb l'estimació que va fer al febrer i duplica la seva previsió de repunt de la inflació fins al 6,3% per a aquest exercici, respecte al 2,8% que va estimar a començaments d'any, en el que són les primeres previsions econòmiques de l'executiu comunitari des de l'esclat de la guerra.

L'actualització de les previsions econòmiques de la Comissió Europea apunten a un rebot del producte interior brut (PIB) d'Espanya del 4% el 2022, la qual cosa situarà l'economia espanyola com la quarta en creixement del conjunt de la UE en aquest exercici, només superada per Irlanda, Malta i Portugal, l'estat membre que registrarà un creixement més gran.

Per al 2023, Brussel·les estima un repunt del PIB d'Espanya del 3,4%, fins a un punt percentual menys del previst a començaments d'any i el novembre passat, la qual cosa endarrerirà la recuperació dels nivells econòmics prepandèmia fins a mitjans del 2023, segons ha assenyalat en la seva anàlisi la Comissió Europea.

L'estimació de creixement del 4% per al 2022 se situa 0,3 punts percentuals per sota de les previsions de creixement presentades pel Govern espanyol fa dues setmanes i en línia amb les estimacions del 2023, que l'executiu va xifrar en un 3,5% per al 2023.

La Comissió Europea destaca que el turisme ha estat el motor de l'economia espanyola des de l'estiu del 2021 i que el creixement econòmic s'accelerarà a partir del tercer trimestre del 2022, gràcies a les inversions del Pla de Recuperació i a la recuperació del consum, que al seu torn es veurà incrementada per la recuperació del mercat de treball i els nivells d'estalvi derivats de la pandèmia.

Els nivells de creixement estimats per a l'economia espanyola se situen per sobre de la mitjana comunitària i de l'eurozona, xifrada en tots dos casos en el 2,7% per al 2022 i el 2,3% per al 2023.

Duplica la previsió d'alça de la inflació el 2022

Aquestes previsions s'emmarquen en un escenari de creixement de preus impulsat pel cost de l'energia després de la invasió militar russa d'Ucraïna. Així, Brussel·les ha duplicat la previsió de creixement de l'índex de preus al consum a Espanya per al 2022 respecte a les projeccions de principis d'any, fins al 6,3% una xifra lleugerament per sobre dels nivells de la zona euro i per sota de la mitjana comunitària del 6,8%.

"Es preveu que la inflació assoleixi el punt màxim a mitjans del 2022 i una mitjana del 6,3% el 2022", ha assenyalat l'executiu comunitari en la seva anàlisi, en la qual apunta a una deterioració del poder adquisitiu dels espanyols per l'alça dels preus la qual cosa propiciarà que el consum es mantingui en nivells inferiors, encara, als de la pandèmia.

Brussel·les assenyala que l'alça dels preus de l'energia a Espanya ha estat més ràpida que en altres països de la zona euro, la qual cosa pot tenir conseqüències en sectors com el transport, la construcció o la indústria electrointensiva i, en paral·lel, podria afectar el consum privat.

Per al 2023, la inflació a Espanya es contraurà fins a l'1,8%, la qual cosa suposa en tot cas, 0,7 punts percentuals més que el que va projectar al febrer, i per sota de la mitjana de l'eurozona i de la Unió Europea, on se situarà en el 2,7% i el 3,2%, respectivament.

En l'anàlisi, la Comissió Europea assenyala que espera que la recuperació econòmica continuï a Espanya malgrat l'impacte de la guerra d'Ucraïna, amb el suport de les inversions del Pla de Recuperació a més del repunt de l'activitat del sector turístic.

El mercat laboral es mantindrà "fort", segons les previsions de Brussel·les, que situa la taxa d'atur a Espanya en el nivell més baix des del 2008, en el 13,4% per al 2022 i el 13% per al següent exercici. Unes projeccions per sobre de les estimacions del Govern central, que preveu que la taxa d'atur caurà al 12,8% aquest any i l'11,7% el 2023.

En un pas més, Brussel·les estima que la taxa de creixement de l'ocupació se situarà a Espanya en el 2,8% el 2022 i l'1,1% el 2023, per sobre dels nivells de la mitjana comunitària i de la zona euro, previstos en ràtios al voltant de l'1,2% per al 2022 i 0,7% per al 2023.