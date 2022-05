Les companyies elèctriques s’enfronten a multes de fins a 60 milions d’euros si miren d’aconseguir vendre o comprar electricitat en el mercat elèctric passant per alt el preu referència del gas natural imposat pel Govern o si presenten informació inexacta o falsa sobre els contractes amb els seus clients, segons s’explica en el reial decret llei aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres i publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l’Estat.

L’Executiu tracta així d’evitar que les trampes de les companyies facin anar en orris un mecanisme que tant els ha costat posar en marxa i que, després d’un mes i mig de discussions des que el Consell Europeu va donar el seu beneplàcit, ha quedat fixat en un preu màxim de 40 euros per megawatt-hora de gas durant sis mesos, i que s’anirà incrementant en 5 euros al mes fins arribar als 70 euros al final del període.

El maig de l’any vinent serà previsiblement, si res canvia, l’últim mes que podria tenir vigència el mecanisme (en cap cas pot anar més enllà, segons el reial decret llei) que entrarà en vigor en les pròximes setmanes, un cop obtingui l’aval de la Comissió Europea.

En paral·lel a la decisió definitiva de Brussel·les, les companyies elèctriques disposen de cinc dies hàbils a comptar des d’aquest diumenge, que entra en vigor el reial decret llei (fins al divendres 20), per presentar els seus contractes davant l’operador del mercat (OMIE) amb la informació sobre quina part de l’energia que venen als clients finals està subjecta a instruments de cobertura a termini. Mentre que l’OMIE disposa de set dies hàbils més a partir de llavors per adaptar els seus sistemes i ‘treure’ aquesta energia amb cobertures del repartiment del cost de l’ajustament.

L’energia subjecta a instruments de cobertura a termini està exempta del pagament de la compensació del preu al gas perquè és energia que realment no passa pel mercat, sinó que ha sigut comprada prèviament a un preu fix. Tanmateix, les companyies hauran de demostrar de manera fefaent que és així. En cas que presentin dades «inexactes o falses» s’enfronten a una infracció molt greu de la Llei del Sector Elèctric, tipificada amb una multa d’entre 6 i 60 milions d’euros, a més que podrien perdre la seva condició d’agents de mercat «com a mesura provisional». La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) serà l’organisme encarregat de comprovar, analitzar i supervisar tota aquesta informació.

Un cop es posi en marxa el mecanisme, previsiblement d’aquí dues setmanes, el mateix càstig (infracció molt greu segons la Llei del Sector Elèctric) es preveu per a les centrals de cicles combinats, carbó i algunes cogeneradores (que són qui estan subjectes al límit) si internalitzen un preu de referència de gas natural diferent a l’establert pel Govern en les seves ofertes de venda. I el mateix en el cas de les ofertes de compra. En particular, el text remarca que tindrà la consideració d’infracció molt greu «la falta de programació per part dels agents de mercat corresponents a les seves unitats d’adquisició amb l’objectiu d’evitar el cost de la liquidació del mecanisme d’ajustament entre totes les unitats de compra feta».