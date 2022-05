Les comarques gironines han rebut 49,7 MEUR dels fons europeus Next Generation, 47 per a projectes impulsats l'any passat i 2,7 aquest 2022. Per la via de concessions directes, s'han destinat 3,6 MEUR en subvencions a la Universitat de Girona (UdG) i 44,8 a centres de recerca, empreses, consells comarcals i entitats locals a través de convocatòries públiques. Entre ells, destaquen el pla d'impuls de plans de sostenibilitat turística d'ajuntaments com Roses (3 MEUR); Girona (3,5 MEUR) o Lloret (6 MEUR). El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha encoratjat les entitats locals i empresarials gironines a aprofitar al màxim els fons en la presentació que s'ha fet aquest divendres a Girona, la primera de les que es faran pel territori.

El Govern ha publicat, fins a 30 d'abril, un total de 31 convocatòries i licitacions dels fons europeus, que mobilitzaran un total de 418,9 MEUR. Es tracta d'actuacions previstes dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que representen un 27,1% dels 1.545,3 milions ingressats fins ara per l'Estat. En total, a Catalunya se li han assignat, de moment, 2.055 MEUR per via directa de Madrid o per convocatòries gestionades per Catalunya. D'aquests 1.900,4 MEUR corresponen a l'any passat i 608,9 s'han assignat durant aquest exercici.

"L'any 21 no ha estat un bon any dels fons per Catalunya i tampoc per Girona, només ha arribat un 7,8% del total de fons que s'han repartit al conjunt de l'Estat", ha dit Giró. Per això, el Govern se centra, per una banda, en "reclamar a Espanya que a Catalunya li arribi de manera justa el que toca i, per l'altra, ajudar els empresaris perquè sàpiguen com poder-los aprofitar al màxim".

Precisament per donar a conèixer els fons i els seus mecanismes, aquest divendres s'ha celebrat la primera del seguit de jornades que es faran arreu del territori. Durant l'acte on han participat 150 empresaris, representants d'associacions, alcalde, alcaldesses i entitats, el conseller i la directora general de Fons Europeus de la Generalitat, Mariona Sanz, han detallat la situació i les eines disponibles, "malgrat el poc marge de maniobra que ens deixa l’Estat en la seva gestió"

En aquest sentit, han explicat que les comarques gironines han rebut fins ara 47 MEUR per a projectes impulsats durant el 2021 i 2,7 MEUR durant aquest 2022. Per la via de les concessions directes, s'han destinat 3,6 milions en subvencions a la UdG, en el marc del programa per a la requalificació, digitalització i modernització del sistema universitari públic. I 44,8 milions d'euros a centres de recerca, empreses, consells comarcals i entitats locals a través de convocatòries públiques.

Entre els projectes finançats, destaquen ajuts per a l'adquisició d'equipament científic de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (900.000 euros); per a missions en matèria de ciència i innovació com el d'Hipra Scientífic (2,05 MEUR) o per a empreses innovadores com Indeep Vision (250.000 euros) o Process Talks SL (229.000 euros); o per a l'impuls de plans de sostenibilitat turística d'alguns ajuntaments com el de Roses (3 MEUR), Girona (3,5 MEUR), Lloret de Mar (6 MEUR) o Sant Feliu de Guíxols, entre d’altres.

Tretze projectes per transformar el teixit productiu català

El Govern ha proposat 13 projectes agrupats en tres grans blocs que persegueixen la transformació del teixit productiu català cap a les noves tecnologies i el "respecte pel medi ambient", comptant amb les infraestructures necessàries per fer-ho. Aquests projectes formen part dels 27 que es van seleccionar en el marc del “Next Generation Catalonia” l’any 2020.

La resta són projectes que ja podien ser finançats parcialment per les convocatòries del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i els fons REACT-EU, els que es van incloure dins els PERTE del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i els que podien trobar finançament a través del FEDER o el FSE. Finalment, les propostes escollides sumen un total de 2.089 MEUR, que mobilitzaran una inversió final de 5.222 milions.