El Govern central, en un Consell de Ministres extraordinari celebrat aquest divendres, ha aprovat el mecanisme per limitar el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana d'uns 50 euros per megawatt/hora (MWh) durant un període de dotze mesos.

En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha valorat que aquesta mesura, que suposa una resposta "que té pocs antecedents, o cap" en el passat, ja que Europa ha entès "les causes per les quals Espanya i Portugal han de comptar amb aquesta excepció", serà "un paraigua" per protegir els consumidors domèstics i la gran indústria.

Així mateix, ha subratllat que "per primer vegada no pagaran els mateixos" i la mesura té com a finalitat "reduir els beneficis extraordinaris de les elèctriques perquè hi hagi beneficis per a tothom".

L'anomenada 'excepció ibèrica' estava pendent d'aprovar-se des que a finals d'abril els governs d'Espanya i Portugal van arribar a l'acord polític amb Brussel·les per establir aquest mecanisme temporal per fixar aquest topall al gas al voltant d'una mitjana de 50 euros/MWh.

Aquesta mesura permetrà desacoblar temporalment els preus del gas i l'electricitat a la península Ibèrica, que es beneficiarà així d'una excepció, tal com es va acordar en el Consell Europeu del mes de març.

El mecanisme durarà uns 12 mesos i permetrà fixar el preu mitjà del gas al voltant d'aquests 50 euros/MWh (començant per 40 euros per anar posteriorment pujant fins als 48,8 euros), comparat amb el preu actual de referència en el mercat de més de 100 euros/MWh --com en el cas del TTF neerlandès, de referència a Europa--, amb un preu que partirà dels 40 euros/MWh, durant sis mesos.

En la configuració actual del mercat elèctric, el gas determina el preu global de l'electricitat quan s'utilitza, ja que tots els productors reben el mateix preu pel mateix producte, l'electricitat, quan entra a la xarxa.