La Comissió Europea ha donat llum verda aquest dilluns a la proposta ibèrica per posar un sostre màxim al preu del gas, segons ha avançat el primer ministre portuguès, Antonio Costa, i han confirmat fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica. Espanya treballa per poder aprovar la mesura en el Consell de Ministres que se celebra aquest mateix dimarts o, si no pot ser, «al més aviat possible», segons afirmen aquestes mateixes fonts.

«Avui mateix al matí la Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta portuguesa i espanyola per evitar la contaminació del preu de l’electricitat per la pujada gas. És una mesura de gran abast», ha dit Costa en declaracions a periodistes portuguesos a Estrasburg, a la sortida de la Conferència sobre el Futur d’Europa, segons recull Efe.

El primer ministre portuguès explicava, sempre segons recull Efe, que el seu govern i l’espanyol s’estaven «coordinant» per decidir com s’aprovava la legislació de cada país. «Farem de tot per poder fer-ho ja demà», afegia Costa, qui fins i tot explicava que feia referència a aquesta data perquè els dimarts és el dia que el Govern d’Espanya reuneix normalment els seus ministres i, per tant, l’Executiu lusità volia també fer-ho aquell dia. «Farem un consell extraordinari per aprovar aquesta mesura i que entri simultàniament en vigor a tota la península Ibèrica», afegia Costa.

Els governs d’Espanya i Portugal van arribar el 26 d’abril passat a un «acord polític» amb la Comissió Europea sobre una proposta per topar el preu del gas al mercat majorista en els 50 euros per megawatt hora (MWh) durant 12 mesos, segons van anunciar llavors des de Brussel·les la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el seu homòleg portuguès, José Duarte Cordeiro.

D’aquesta manera es concretava per fer realitat l’anomenada «excepció ibèrica», acceptada pels Vint-i-set en el Consell Europeu de finals de març, i que donava ales a Espanya i Portugal per actuar pel seu compte a causa de l’elevat nivell de renovables i les limitades interconnexions elèctriques amb la resta del continent europeu (2,8%), fet que converteix la Península en una «illa energètica».

La intenció de l’Executiu espanyol era aprovar aquest mecanisme en el Consell de Ministres que es va celebrar la setmana passada, però no va poder ser perquè encara faltaven alguns «detalls» per ultimar, segons reconeixia la mateixa Ribera dilluns passat a l’arribar a una reunió de ministres d’energia a Brussel·les. Aquest dilluns, no obstant, la vicepresidenta tercera no descartava que la mesura es pogués aprovar en la reunió de ministres d’aquest dimarts.

«Hem estat treballant tot el cap de setmana amb els nostres col·legues de Portugal i amb els nostres col·legues de la Comissió Europea», reconeixia Ribera en declaracions a Televisió Espanyola, després d’afegir que l’‘ok’ arribaria «com més aviat millor». «Si arribem a temps de demà, demà; si no, immediatament després. Tan aviat com tinguem acabats d’armar tots els aspectes tècnics que ens permetin fer operativa aquesta decisió», afegia.

Amb aquest límit de 50 euros MWh de mitjana (al principi serien 40 euros MWh) per al gas es busca reduir el preu de la la llum al mercat majorista, que afecta prop del 35% dels consumidors domèstics –aquells amb tarifa regulada (PVPC)– i el 70% de consumidors industrials que compren directament la seva energia en aquest mercat. Segons les xifres donades fa una setmana per la mateixa vicepresidenta, aquests consumidors notaran una rebaixa al seu rebut del 30% de mitjana.