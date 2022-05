El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista ha pujat aquest divendres un 3,6% en relació amb dijous i repuntarà fins als 197,63 euros per megawatt hora (MWh).

En concret, aquests 197,63 euros/MWh del preu mitjà del pool per a aquest divendres suposen 6,85 euros més que els 190,77 euros/MWh de mitjana de dijous, segons les dades publicades per l'Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) i recollides per Europa Press.

El preu mínim de la llum per a aquest 6 de maig es donarà entre les 18.00 hores i les 19.00 hores, amb 150,05 euros/MWh, mentre que el màxim serà de 231,47 euros/MWh i es registrarà entre les 22.00 i 23.00 hores.

Respecte a fa un any, el preu mitjà de l'electricitat per a aquest divendres serà un 170% més car que els 73,11 euros/MWh del 6 de maig del 2021.

Els preus del pool repercuteixen directament en la tarifa regulada --l'anomenat PVPC--, a la qual s'acullen gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament en el mercat lliure.

De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que el 2021, durant l'espiral alcista de l'energia, prop d'1,25 milions de persones han passat del PVPC a una tarifa en el mercat lliure a preu fix.